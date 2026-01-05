Снег и морозы до 16 градусов: когда в Украине похолодает

С началом новой недели в Украине установится по-настоящему зимняя погода. Уже с 6 января синоптики прогнозируют снег в большинстве областей, а вместе с осадками ожидается постепенное, но ощутимое понижение температуры. Снегопады охватят почти всю страну, а похолодание будет усиливаться изо дня в день.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, самое холодное будет ближе к 9 января. В ночное время температура воздуха может снижаться до –16…–17 градусов, в то время как днем столбики термометров будут колебаться вблизи –12 градусов. Конец недели станет пиком морозов.

Напомним, мы уже писали, где в Украине будет холоднее всего в первые дни нового года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!