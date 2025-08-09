Содержание домашних животных: за что могут выписать штраф

В Украине существуют четко установленные правила содержания как домашних, так и диких животных. Их цель – не только гарантировать гуманное отношение к животным, но и обеспечить безопасность для людей.

Эксперты издания Новости.LIVE рассказали, какие животные запрещены содержать дома и какие последствия предусмотрены за нарушение законодательства. Законодательством Украины запрещено содержать дома определенные виды животных. Такие ограничения связаны с их опасностью или потребностью в особых условиях содержания. К перечню запрещенных относятся крупные хищники (львы, тигры, медведи), приматы (шимпанзе, бабуины, макаки), ядовитые виды (кобры, гюрзы, скорпионы), крокодилы, а также некоторые птицы (орлы, совы), морские животные (дельфины, моржи, моржи).

Такие животные не только могут представлять опасность для человека, но и сами страдают в неволе — адаптировать их к жизни в квартире практически невозможно.

Что говорит закон

Согласно Закону Украины "О защите животных от жестокого обращения", запрещается содержание опасных и запрещенных животных в частных домах, эксплуатация диких животных в развлекательных целях (цирки, фотосессии, рестораны) и содержание их в неприемлемых условиях.

Нарушение влечет административную или уголовную ответственность. В зависимости от тяжести человека могут оштрафовать на сумму до 5100 грн или даже лишить свободы — в случае гибели животного наказание может достигать трех лет заключения.

Еноты, змеи, хорьки – разрешено или нет?

Вопрос содержания экзотических животных вызывает множество вопросов. Например, еноты-полоскуны не запрещены, однако они могут быть агрессивны без соответствующей социализации. Хорьков разрешено держать дома, если есть ветеринарные документы. Змеи тоже допустимы, но только неядовитые и при наличии документов о законном происхождении. Если животное выловлено в дикой природе — даже безопасное — это нарушение закона.

Какая ответственность предусмотрена

За содержание запрещенных животных налагается штраф, возможно изъятие животного или запрет на дальнейшее его содержание. Если речь идет о виде из Красной книги, предусмотрена уголовная ответственность — до восьми лет лишения свободы, штраф до 17 тысяч гривен или общественные работы.

Специалисты отмечают: дикие животные не созданы для жизни рядом с людьми. Даже выросшие в неволе сохраняют свои инстинкты и могут стать опасными. Закон не имеет цели наказывать, а призван предотвратить трагедии.

Как узнать, разрешено ли животное

Перед приобретением экзотического животного следует проверить:

Не входит ли она в перечень запрещенных (приказ Минокружения №541);

Не занесен в Красную книгу или список CITES;

Есть ли документы о законном происхождении;

Соответствует ли содержание условиям, рекомендованным ветеринарами.

И главное – помните: животное – это не игрушка. Содержание дикого зверя в доме ради развлечения или "статуса" - не только безответственно, но и незаконно.

