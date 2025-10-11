Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Украинцы продолжают активно переходить на электротранспорт. Только в сентябре 2025 года автопарк страны пополнился почти на 9,2 тысяч электромобилей, что на 114% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщил портал " УкрАвтопром ". Подавляющее большинство зарегистрированных транспортных средств составляли легковые электрокары – 8967 единиц. Из них 6706 были подержанными авто, ввезенными из-за границы, а 2261 – новыми. Продажи новых электромобилей выросли на 160% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о росте доверия украинцев к новым экологическим технологиям.

В сегменте коммерческого транспорта зарегистрировано 223 электромобиля, из которых 46 — новые. Также на украинских дорогах появилось два новых электробуса, что свидетельствует о постепенном развитии экологического транспорта и в общественном секторе.

Самой популярной моделью среди новых электрокаров в сентябре стал Volkswagen ID. UNYX, который выбрал 432 покупателя. Далее в рейтинге - BYD Song Plus (276 авто), BYD Leopard 3 (150), Honda eNS1 (143) и Zeekr 7X (128).

Среди подержанных электромобилей, импортированных в Украину, первое место традиционно занимает Tesla Model Y – 929 зарегистрированных авто. В пятерку самых популярных вошли также Tesla Model 3 (738), Nissan Leaf (651), Kia Niro (431) и Renault ZOE (311).

