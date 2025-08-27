Сухо и тепло: прогноз погоды в Украине на 28 августа

В четверг, 28 августа, в Украине ожидается сухая и комфортная погода без осадков, а температура будет постепенно подниматься. В течение дня в большинстве регионов воздух прогреется до +25...+29 градусов, на западе и юге местами поднимется до +30. В Сумской и Черниговской области будет прохладнее — около +20…+23 градусов, в Киеве — около +25.

Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко. Она отмечает, что в дальнейшем станет еще теплее: в пятницу, субботу и воскресенье, 29–31 августа, почти по всей стране ожидается жара до +28…+32 градуса, а на юге и востоке местами до +34.

Читайте также: Сухая и теплая погода сохраняется: прогноз погоды в Украине на 20 августа

Что касается 1 сентября, то синоптикиня прогнозирует сухую погоду, за исключением западных областей, где возможны кратковременные дожди. Температура будет колебаться в пределах +26...+29 на севере и западе, +28...+33 в центре и на юге, а на востоке столбики термометров будут достигать +35.

Ослабление жары, по ее словам, возможно с 4 сентября, а на юге — с 7–8 числа.

Раньше мы рассказывали, какой будет осень в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !