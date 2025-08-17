Территориальные вопросы только во время трехсторонней встречи: заявления Зеленского перед переговорами с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможные переговоры с Россией по завершению войны должны основываться на нынешней линии фронта. При этом вопрос о территориях он готов обсуждать исключительно с российским лидером Владимиром Путиным в формате трехсторонней встречи с участием Украины, США и РФ.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Нам нужны настоящие переговоры. Это значит, что начинаться они могут с той линии, где сейчас проходит фронт. Именно эта контактная линия наиболее логична для диалога. Европейские партнеры разделяют нашу позицию, и мы благодарны им за поддержку".

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия до сих пор не смогла добиться результатов в Донецкой области, а Путину не удалось установить контроль над этим регионом в течение 12 лет. Президент также напомнил, что Конституция Украины не допускает уступок по территориям или какой-либо "торговле землей".

"Поскольку вопрос территорий чрезвычайно важен, он может обсуждаться исключительно между президентами Украины и России в рамках трехсторонних переговоров с участием США. Пока нет никаких признаков, что Москва готова к такой встрече. Если Кремль откажется, тогда необходимо введение новых санкций", – добавил глава Украины.

Зеленский также заявил, что перед тем, как начать обсуждать условия завершения войны, необходимо добиться прекращения огня.

"У Путина есть немало требований, и мы не знаем всех их деталей. Если их действительно настолько много, как говорится, разбирательство может затянуться, и это невозможно делать под давлением оружия. Поэтому сначала следует остановить боевые действия и быстро работать над окончательным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне", – подчеркнул Зеленский.

