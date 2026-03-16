Ученые обнаружили в Испании гробницу в возрасте 5000 лет: чем интересна (фото)

Вблизи города Малага в Испании археологи обнаружили обширную доисторическую гробницу, которой примерно 5000 лет. Древнее сооружение длиной около 13 метров построено из массивных каменных плит и сохранилось в исключительно хорошем состоянии, что делает его ценной находкой для исследователей.

Изучением достопримечательности занималась группа ученых из Университета Кадиса, среди которых Серафин Бессерра, Эдуардо Виянде, Эдуарда Виянде Вилла и Хуан Хесус Кантильо. Они исследовали строительство гробницы и многочисленные предметы, найденные внутри. О результатах работы сообщает издание Popular Mechanics.

Находка относится к мегалитическим сооружениям, известным как дольмены. Такие конструкции обычно состоят из больших вертикальных камней, поддерживающих массивные горизонтальные плиты. По словам Бесерры, масштабы и уровень сохранности этого сооружения делают его одним из важнейших археологических памятников региона. Исследователь предполагает, что это может быть один из самых монументальных и полных дольменов в Андалусии — южной автономной области страны.

Во время нескольких сезонов раскопок археологи обнаружили внутри гробницы несколько камер. Вероятно, они использовались в качестве погребальных помещений еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Конструкция сооружения включает в себя большие ортостатические плиты — вертикально установленные камни, некоторые из которых достигают почти двух метров в высоту.

Внутри камер исследователи обнаружили человеческие останки и многочисленные погребальные предметы. Некоторые из помещений археологи назвали престижными зонами, где хранили кости умерших и ценные артефакты. Среди находок — материалы, не характерные для этой местности, в частности слоновая кость и янтарь. Также были найдены раковины и мастерски изготовленные кремневые орудия — наконечники стрел, большие лезвия и даже редкий алебард, похожий на двуручный топор.

По словам Эдуардо Виянде, чрезвычайное состояние сооружения открывает широкие возможности для дальнейших исследований. Он подчеркнул, что это позволит ученым более подробно понять образ жизни, верования и погребальные традиции древних общин, проживавших на этих территориях тысячи лет назад.

Анализ структуры погребения показал, что гробница использовалась как коллективное место захоронения, а не как могила одного человека. В разных камерах были обнаружены останки нескольких человек, что соответствует практике многих доисторических обществ, где такие сооружения служили общими усыпальницами для членов общины.

Конструкция дольмена также имела защитное покрытие. Как пояснила Эдуарда Виянде Вилла, сверху сооружение было перекрыто большими горизонтальными каменными плитами, а над ними создан курган — искусственная насыпь из песка и мелких камней, защищавшая захоронения.

Некоторые найденные предметы свидетельствуют о существовании широких торговых или обменных связей между разными общинами. Например, ракушки, найденные вдали от морского побережья, могут указывать на то, что ценные материалы перевозились на значительные расстояния. По словам Хуана Хесуса Кантильо, это подтверждает важную роль моря в формировании сетей обмена и социального престижа в доисторических обществах.

Дольмены подобного типа встречаются в разных частях Европы и Азии и были возведены в разные исторические периоды. В большинстве случаев они выполняли функцию погребальных памятников, но могли также иметь ритуальное или символическое значение. Среди известных примеров – Дольмен Гуадальперал в Испании и Камень Артура в Великобритания, которым также тысячи лет.

