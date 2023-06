Ученые считают, что на трети планет Млечного Пути может быть внеземная жизнь

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, выполненное на основе данных телескопа NASA Gaia, раскрывает потенциальное наличие сотен миллионов жизнеспособных планет в Млечном Пути. Ученые заявляют, что эти планеты находятся в звездных системах, где доминируют красные карлики – звезды, значительно меньше Солнца. По данным исследования, более 75% из 200 миллиардов звезд в Млечном Пути являются красными карликами.

Авторами исследования, профессором астрономии Сарой Баллард и докторанткой Шейлой Сагир из Университета Флориды, объяснено, что Солнце относится к типу G-карликов, которые также называют желтыми карликами. Однако в галактике Млечный Путь такие звезды редки, ведь большинство звезд относятся к типу M-карликов. Это красные карлики, которые значительно меньше и холоднее, имея не более половины массы Солнца.

Ученые считают, что жизнеспособные планеты должны быть расположены в пригодной для жизни зоне, где температура позволяет существование жидкой воды – ключевой составляющей жизни на Земле. Хотя две трети открытых экзопланет находятся слишком близко к своим звездам для стабильных условий, наличие жизни возможно на трети планет, расположенных в безопасной зоне.

По данным исследования, на сотнях миллионов планет, находящихся на орбитах красных карликов в Млечном Пути, могут существовать условия для жизни или дальнейшего развития. Это расчеты дают основания полагать, что красные карлики должны быть активно изучены при поиске маленьких планет, где может быть жидкая вода и жизнь.

Сагир и Баллард также открыли, что звезды с несколькими планетами, по всей вероятности, имеют круговые орбиты, обеспечивающие стабильные условия для жидкой воды. В то же время звезды с одной планетой наиболее подвержены экстремальным приливам, что может приводить к перегреву планеты и испарению воды.

Данные этого исследования становятся важным вкладом в исследование экзопланет и предоставляют ориентиры для будущих исследований в поисках жизни в космосе. Отдельные эксперты называют этот результат значимым для следующего десятилетия исследований вне Солнечной системы.

