Вчені вважають, що на третині планет Чумацького Шляху може бути позаземне життя

Нове дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences виконане на основі даних телескопа NASA Gaia, розкриває потенційну наявність сотень мільйонів життєздатних планет у Чумацькому Шляху. Вчені заявляють, що ці планети знаходяться у зіркових системах, де домінують червоні карлики – зірки, значно менші за Сонце. За даними дослідження, понад 75% з 200 мільярдів зірок у Чумацькому Шляху є червоними карликами.

Читайте також: Американський вчений запропонував заборонити розробку штучного інтелекту, оскільки він може бути небезпечний для людства

Авторами дослідження, професоркою астрономії Сарою Баллард і докторанткою Шейлою Сагір з Університету Флориди, пояснено, що Сонце належить до типу G-карликів, які також називають жовтими карликами. Однак, у галактиці Чумацький Шлях такі зірки рідкісні, адже більшість зірок належать до типу M-карликів. Це червоні карлики, які значно менші і холодніші, маючи не більш ніж половини маси Сонця.

Відео дня

Науковці вважають, що життєздатні планети мають бути розташовані у придатній до життя зоні, де температура дозволяє існування рідкої води – ключової складової для життя на Землі. Хоча дві третини відкритих екзопланет перебувають занадто близько до своїх зірок для стабільних умов, наявність життя можлива на третині планет, розташованих у безпечній зоні.

За даними дослідження, на сотнях мільйонів планет, що перебувають на орбітах червоних карликів у Чумацькому Шляху, можуть існувати умови для життя або його подальшого розвитку. Це розрахунки дають підстави вважати, що червоні карлики повинні бути активно вивчені при пошуку маленьких планет, де може бути рідка вода і потенційно життя.

Сагір і Баллард також відкрили, що зірки з кількома планетами, найімовірніше, мають кругові орбіти, що забезпечують стабільні умови для рідкої води. Водночас зірки з однією планетою найбільш схильні до екстремальних припливів, що може призводити до перегрівання планети та випаровування води.

Дані цього дослідження стають важливим внеском у дослідження екзопланет і надають орієнтири для майбутніх досліджень у пошуках життя в космосі. Окремі експерти називають цей результат значущим для наступного десятиліття досліджень поза Сонячною системою.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!