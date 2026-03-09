'Украина направила экспертов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании' - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина направила специалистов по беспилотным технологиям для помощи в защите американских военных баз в Иордании. По его словам, Киев готов поддерживать страны Ближнего Востока в противодействии угрозам с воздуха.

Об этом глава государства рассказал в интервью The New York Times. Зеленский отметил, что Соединенные Штаты Америки обратились в Украину с просьбой о помощи в четверг. Уже на следующий день украинская команда экспертов по беспилотникам отправилась в Иорданию.

По словам президента, Киев отреагировал на обращение очень быстро. "Мы отреагировали немедленно. Я сказал: да, конечно, мы пошлем наших экспертов", — объяснил он. Глава государства подчеркнул, что Украина имеет значительный опыт борьбы с дронами, в частности, иранского производства, поэтому готова делиться этими наработками с партнерами в регионе. В то же время, по его словам, такое сотрудничество должно учитывать потребности самой Украины в войне против России.

Зеленский сообщил, что Киев предлагает партнерам взаимовыгодный формат сотрудничества: передача технологий или дронов-перехватчиков в обмен на системы противовоздушной обороны и другое вооружение, необходимое для защиты от российских баллистических ракет. Украинские власти также надеются на политическую поддержку со стороны стран региона, некоторые из которых имеют тесные контакты с Москвой.

Президент добавил, что после обострения конфликта между Израилем, Ираном и США в Украину обращались лидеры нескольких государств Ближнего Востока с просьбой поделиться опытом противодействия беспилотникам.

