Украинцы получают штрафы за 'старые' паспорта: за что могут наказать

Украинцы должны обновлять фотографию в паспорте-книжке по достижении 25 и 45 лет. Это является обязательным требованием, и для его выполнения предоставляется один месяц. Если же в течение этого времени не будет вклеено новое фото в паспорт старого образца или не будет получена современная ID-карта, паспорт станет недействительным. В таком случае лицо может быть оштрафовано на сумму от 17 до 51 грн.

Как объяснили в Госмиграционной службе, паспорт-книжечка является бессрочным документом. Это означает, что обязательный обмен на ID-карту не предусмотрен, если речь не идет об особых ситуациях.

К исключительным случаям относится невклеенное фото после достижения 25 или 45 лет. Если владелец паспорта не вклеил новое фото в течение месяца после наступления этого возраста, паспорт-книжечка подлежит обязательному обмену на ID-карту.

Также ID-карта будет выдана при замене паспорта образца 1994 года в следующих случаях:

потеря, кража или порча документа;

смена фамилии или других личных данных владельца.

За оформление ID-карты нужно будет заплатить. Как сообщили в Госмиграционной службе, стоимость получения документа в течение 20 рабочих дней составляет 558 грн. Это включает:

126 грн. за административную услугу.

432 грн. за бланк.

Если ID-карту нужно изготовить срочно, цена будет значительно выше. За оформление в течение 10 рабочих дней придется заплатить 928 грн.

126 грн. за административную услугу.

432 грн. за бланк.

Однако для определенных категорий граждан есть возможность получить документ бесплатно. Это касается лиц, достигших 14 лет и получающих паспорт впервые.

Штрафы за просроченный паспорт

Если владелец не вклеил фото в паспорт старого образца вовремя или не заменил его на новый, такой документ считается недействительным. Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, использование недействительного паспорта влечет за собой такое наказание:

за первое нарушение – предупреждение.

при повторном нарушении в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

