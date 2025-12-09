Украину накрывает холодный фронт: когда существенно похолодает

Декабрь этого года в Украине оказался на 2° теплее климатической нормы из-за потоков теплого воздуха с южных широт и глобальных климатических изменений. К примеру, 7 декабря среднесуточная температура превышала норму на 3–5°.

Впрочем, зима не кажется: в ближайшие дни на востоке и северо-востоке пройдет мокрый снег (вечером 9 декабря – в Чернигове, Сумах, Харькове), но покров будет незначительным и продержится сутки. Об этом рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.

В целом неделя будет облачной с отдельными прояснениями на юге (Одесская область) и кое-где в центре. Изменчивость обеспечат атмосферные фронты от циклонов над Скандинавией.

Птуха объясняет: атмосферное давление будет снижаться, фронты с северо-запада разнообразят погоду.

На 10–11 декабря на востоке и северо-востоке днем ожидается +1…+7°, в других регионах ночью 0…+7°, днем +4…+11°. 12–13 декабря ночью температура будет 0…+6°, днем +3…+9°, на юге до +12°. На северо-востоке днем 0...+6°, на западе ночью до -6°. В восточных областях возможен небольшой мокрый снег.

В Киеве 10 декабря пройдет небольшой дождь, ночью +2…+4°, днем +6…+8°. 11 декабря возможны прояснения с небольшим дождем, ночью +4…+6°, днем +8…+10°. 12 декабря снова дождь, днем до +8°. 13 декабря станет прохладнее, +4…+6° в течение суток.

