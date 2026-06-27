Выходя из дома, не забудьте: какие документы нужно иметь военнообязанному

Во время общей мобилизации в Украине военнообязанные часто сталкиваются с ситуациями, когда во время проверки документов не удается открыть приложение "Резерв+". Причиной могут являться технические сбои или нестабильное интернет-соединение.

О том, как действовать в такой ситуации, в комментарии рассказала адвокат Екатерина Анищенко, которая специализируется на вопросах мобилизационного законодательства. По ее словам, лучшее решение — всегда иметь с собой бумажную выдержку из приложения "Резерв+". "Рекомендую обязательно носить с собой распечатанную копию подъемника из "Резерв+"", — отметила юрист.

В то же время, она советует регулярно обновлять этот документ. Оптимально — формировать подъемник в день, когда может проводиться проверка, или хотя бы раз в неделю. Анищенко объяснила, что статус военнообязанного может измениться в любой момент. К примеру, если ранее информации о розыске не было, она может появиться позже, поэтому актуальность выписки имеет важное значение.

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По словам адвоката, во время проверки основными документами могут быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также актуальное извлечение из "Резерв+". Если у гражданина есть бумажный военный билет с действующими данными, его можно предъявить.

Юрист обратила внимание, что на практике бывают случаи, когда информация в базах проверяющих не совпадает с данными, отображаемыми в приложении. Она привела пример, когда мужчине сообщили о нахождении в розыске, хотя у его "Резерв+" такого статуса не было. В такой ситуации военнообязанный попросил показать информацию на служебном планшете и настоял, чтобы во время этого была включена бодикамера.

По словам Анищенко, согласно законодательству данные в официальных реестрах и приложении должны быть одинаковыми. Однако практика свидетельствует, что иногда возникают разногласия. Она также предупредила, что если при проверке приложение не открывается, а бумажной выписки или других документов нет, сотрудники полиции могут доставить военнообязанного в территориальный центр комплектования для установления обстоятельств. Как отмечает адвокат, подобные случаи уже случались неоднократно.

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