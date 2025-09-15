В большинстве областей без осадков: прогноз погоды в Украине на 16 сентября

На этой неделе погода в Украине будет разнообразной: дожди будут преобладать на западе и юге, а наименьшее количество осадков прогнозируется в северо-восточных регионах. В ночные и утренние часы местами возможны туманы, а теплее всего будет на юге и юго-востоке страны.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Во вторник, 16 сентября, ожидается в основном сухая погода, лишь местами на западе возможны дожди с грозами.

