В канун Рождества дешевеет популярный продукт: сколько стоит

В канун рождественских праздников украинцы могут рассчитывать на снижение цен на популярные молочные продукты – сметану, сливки, масло и сыры. Однако эксперты предупреждают: это временный эффект, вызванный избытком предложения и падением мировых цен. Без системной поддержки отрасль рискует оказаться под давлением импорта.

По словам заместителя гендиректора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, украинские компании накопили значительные запасы масла и сухого молока, которые не удалось экспортировать в ЕС из-за задержки квот. Мировые цены упали: если в октябре 2024 года масло продавали по 7 евро/кг, то сейчас только 4,5–4,7 евро. Эту продукцию приходится реализовывать внутри страны по сниженным отпускным ценам.

Дополнительное давление создает переизбыток молочки в ЕС: европейские производители, получая господдержку, демпингуют сырами, заставляя украинских переработчиков снижать стоимость. "Если ситуация не изменится, мы потеряем внутренний рынок и станем полностью зависимы от импорта", — предостерегает Жупинас.

Тем временем мясо, напротив, будет расти в цене. Эксперт Института аграрной экономики Наталья Копытец объясняет: сокращение производства говядины и свинины повышает спрос на курятину, что подталкивает цены вверх. За 2025 год розничные цены на мясо выросли на 16-74%. Во второй половине декабря праздничный ажиотаж прибавит еще 7-10%.

Среди позитива – стабильно низкие цены на овощи:

капуста - 7-10 грн/кг,

морковь - 8-10 грн/кг,

свекла - 8-9 грн/кг,

лук – 7–9 грн/кг.

Экономисты советуют закупать молочку в первые недели декабря, пока скидки действуют. Но ключевые проблемы — энергетическая нестабильность, перебои с электричеством, ограниченный экспорт и низкая покупательная способность — нуждаются в системном решении, иначе временное удешевление обернется долгосрочным кризисом отрасли.

