В 'Ощадбанке' объяснили, в каких случаях клиентам могут отказать в выдаче средств

Некоторые клиенты государственного банка "Ощадбанк" сталкиваются с ограничениями, из-за которых не могут снять средства с карточного счета непосредственно в кассе. О подобной ситуации сообщил один из пользователей банка.

Информация об этом опубликована на сайте Минфин, где граждане оставляют отзывы об обслуживании в финансовых учреждениях. Как сообщается, случай касается переселенца из Донецкой области, столкнувшегося с невозможностью получить средства в отделении банка в Днепре.

Мужчина обратился в банк по истечении срока действия пластиковой карты, чтобы восстановить доступ к счету. В финучреждении сообщили, что перевыпуск карты будет продолжаться 14 дней. Он пытался снять деньги с заблокированной карты через кассу, однако получил отказ, поскольку является жителем другого региона.

Читайте также: В "Ощадбанке" приняли решение о сроке действия карточек: когда заблокируют

Мы переселенцы из Донецкой области. Моему отцу 86 лет. Когда его карту заблокировали, мы пришли в отделение для перевыпуска. Нам сказали, что карточку изготовят через две недели, а деньги в кассе с паспортом снять не удалось, потому что отец из другой области", – говорится в обращении.

Почему "Ощадбанк" может отказать в предоставлении финансовых услуг

На портале говорится, что в каждой области "Ощадбанка" существует отдельная база клиентов, к которой сотрудники отделений из других регионов доступа не имеют.

"Например, работники отделений "Ощадбанка" в Киеве не могут просмотреть информацию о клиентах банка во Львове и Львовской области", – объясняют в банке.

Причиной этого стала реорганизация: областные филиалы превратили в региональные представительства и перевели в единый МФО (межбанковский финансовый орган). Хотя счета клиентов были перенумерованы, региональные базы так и не объединились в одну, доступную из всех областей страны.

В результате снять средства в другом регионе можно только при наличии действительной банковской карты "Ощадбанка".

Ранее мы рассказывали, сколько стоит пополнить карту Сбербанка в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!