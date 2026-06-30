В спальне будет прохладнее: поможет лайфхак с полотенцем

Во время сильного зноя температура ночью может оставаться высокой, поэтому многие ищут простые способы охладить спальню без кондиционера или постоянно включенного вентилятора.

Как объясняет эксперт по отоплению Джон Лоулесс, существует бытовой базовый метод, который может помочь снизить температуру в комнате и облегчить засыпание. По словам старшего специалиста компании BestHeating, достаточно использовать влажное полотенце или простыню и открытое окно. Об этом пишет Express.

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Суть метода проста: у открытого окна размещают ткань, смоченную холодной водой. Когда по улице поступает теплый воздух, он проходит через влажную поверхность и частично охлаждается. Этот эффект объясняется принципом испарительного охлаждения. При испарении воды часть тепла из воздуха поглощается, поэтому в помещение попадает более прохладный поток. Влажная ткань фактически "перехватывает" часть тепла еще на входе в комнату, снижая общую температуру в спальне.

Хотя такой способ не может полностью заменить кондиционер в период сильной жары, он может стать простым и доступным решением для улучшения комфорта сна, особенно в домах, которые накапливают тепло в течение дня.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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