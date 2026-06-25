В Украине дешевеет популярный овощ: сколько стоит

В конце июня в Украине наблюдается заметное снижение цен на молодой картофель. По данным рынка, закупочная стоимость, по которой фермеры реализуют продукцию уже составляет 20–30 грн за килограмм. Это примерно на 22% меньше, чем неделю назад.

В розничных сетях цены пока остаются выше — в среднем от 28,6 до 44 грн/кг, однако эксперты ожидают дальнейшего удешевления из-за увеличения предложения нового урожая. Аналитики EastFruit отмечают, что нынешние оптовые цены уже примерно на 10% ниже, чем в этот же период в прошлом году. По их прогнозам, тенденция к снижению сохранится и дальше, поскольку ежедневно на рынке появляется все больше картофеля нового урожая.

Причиной удешевления является сезонный пик сбора ранних овощей, резко увеличивший предложение. В то же время резкого обвала цен пока не происходит из-за стабильно высокого спроса — украинцы активно покупают молодой картофель, поддерживая рынок. Эксперты объясняют, что именно баланс между ростом предложения и спросом позволяет избегать стремительного падения стоимости, несмотря на сезонное давление на цены.

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Сколько стоит молодой картофель в супермаркетах

По данным мониторинга, средняя цена в рознице составляет около 35,4 грн/кг. В крупнейших сетях супермаркетов по состоянию на 24 июня стоимость колеблется следующим образом:

"АТБ" - 28,59 грн/кг (акционная цена)

- 28,59 грн/кг (акционная цена) "Фора" - 34,9 грн/кг

- 34,9 грн/кг "Сельпо" - 44 грн/кг

- 44 грн/кг "Новус" - 39,89 грн/кг

- 39,89 грн/кг "Варус" - 34,9 грн/кг

- 34,9 грн/кг "Метро" - 30,16 грн/кг

Дешевле продукцию можно найти на оптовых рынках. В частности, во Львове на рынке Шувар ранний картофель стоит в среднем около 17 грн/кг (максимум — до 20 грн/кг). В Киеве на рынке "Столичный" цены выше – около 30 грн/кг, что сопоставимо с некоторыми супермаркетами.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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