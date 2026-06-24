В Украине подорожают основные составляющие продуктовой корзины: какими будут цены

Несмотря на традиционное летнее удешевление многих продуктов, в этом году украинцам следует готовиться к новому повышению цен на продовольствие. Больше всего могут подорожать мясо, молочная продукция и хлеб, стоимость которых, по прогнозам, вырастет на 8–20%.

Об этом заявил медиа заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, на формирование цен влияют рост затрат на оплату труда, инфляционные процессы и колебания валютного курса.

Какие продукты подорожают

По оценкам эксперта, наиболее ощутимый рост цен ожидается в следующих категориях:

Мясная и молочная продукция – в течение лета цены могут вырасти на 8–20%.

Хлеб и хлебобулочные изделия – до конца года стоимость этой продукции может увеличиться еще на 12–15%. С учетом уже зафиксированного подорожания, общий годовой рост цен на хлеб может превысить 25%.

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Марчук отмечает, что производители вынуждены пересматривать цены из-за повышения себестоимости производства, в частности из-за роста зарплат, инфляции и зависимости от валютных колебаний.

Что будет с ценами на овощи и фрукты

На рынке овощей и фруктов, по словам эксперта, сработает обычный сезонный фактор. С поступлением большого количества продукции из открытого грунта в июле-сентябре ожидается временное снижение цен.

В то же время, такая тенденция продлится недолго. После завершения активного сезона сбора урожая овощи начнут закладывать на хранение, что увеличит расходы производителей на логистику и содержание складских помещений. В результате, уже осенью овощная продукция может подорожать еще на 8–15%.

Таким образом, период с июля по сентябрь станет самым благоприятным для покупки сезонных овощей и фруктов, тогда как с наступлением осени цены на них снова пойдут вверх.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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