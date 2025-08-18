В Украине понизится температура: в какие области придет холод с севера Европы

На этой неделе украинцам стоит готовиться к нестабильным погодным условиям. Температура будет колебаться в зависимости от региона, а дожди время от времени будут напоминать о себе.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича, опубликованном на сайте meteoprog. Он отметил, что по территории Украины периодически будут перемещаться атмосферные фронты и зоны повышенного давления, что будет вызывать резкие изменения в погоде и нестабильность атмосферного давления. Кое-где ожидается сильный, порывистый ветер, который может создавать дискомфорт.

"Наиболее жаркая погода ожидается в юго-восточной части Украины, в то время как на западные и северные области во второй половине недели начнет распространяться более прохладная и свежая воздушная масса из северной части Европы", – отметил синоптик.

В первый день недели на территории Прикарпатья, Буковины, Винницкой области и в северо-восточных регионах Украины ожидаются осадки в виде дождя, местами с грозами. Скорость ветра составит 5-10 м/с, но в Одесской области и отдельных районах востока страны порывы могут достигать 15-17 м/с.

Температурный фон будет достаточно комфортным: в большинстве областей воздух прогреется до +21...+27 °С, а на юге, в частности в Крыму, Приазовье и на Донбассе – столбики термометров поднимутся до жарких +30...+35 °С.

Во вторник, 19 августа, по всей Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Температура ночью составит +8...+14 °С, днем +22...+27 °С. В южной части ночью +13...+18 °С, а в дневные часы +26...+31 °С.

В среду, 20 августа, над территорией Украины сохранится стабильная сухая погода. Ночная температура будет колебаться в пределах +12...+18 °С, а днем воздух прогреется до +26...+31 °С. В южных регионах местами ожидается жара до +33 °С.

