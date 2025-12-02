В Украине резко возросла цена популярного продукта: какая цена за десяток

Цены на куриные яйца в Украине за последний год взлетели на 41,9%, превратившись в настоящего "рекордсмена" среди продуктов питания. С октября 2024 по октябрь 2025 десяток стал заметно дороже, что стало одним из ключевых драйверов общей инфляции, которая за этот период замедлилась до 10,9%.

В месячном измерении рост оказался скромнее - на 11%, но это все равно ощутимо для кошельков украинцев. Об этом сообщает Госстат.

Мониторинг OBOZ.UA фиксирует, что с начала ноября нефасованные яйца первой категории (С1) подорожали всего на 0,03 гривны за штуку или 0,3 гривны за десяток. В конце месяца в крупных сетях супермаркетов они стоили в среднем 6,33 гривны за штуку, то есть 63,33 гривны за десяток. Конкретно: у Auchan - 6 гривен за штуку (60 гривен за десяток), у Novus - 5,94 гривны (59,4 гривны), у "МегаМаркета" - 7,4 гривны (74 гривны), а у "ЭКОмаркета" - 5,99 гривны (59,9 гривны).

Фасованные брендированные яйца тоже не отстают: десяток "Ясенсвета" в среднем продают по 80 гривен, что на 7 гривен больше, чем в октябре, по данным "Минфина". Марка "Квочка" стоит еще дороже - 80,6 гривны за десяток, превышая октябрьскую цену почти на 7,5 гривны.

Впрочем, не все так грустно: исполнительный директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко прогнозирует снижение цен на яйца в ближайшее время. Причина — кризис в энергетике из-за массовых отключений света от российских обстрелов, которые привели к падению спроса и сокращению оптовых цен на 20%. "Торговля страдает от рисков порчи продукции, поэтому сети уменьшают заказы, чтобы избежать остатков, — объясняет специалист. — Это скоро отразится на полках магазинов".

Однако в декабре ситуация может измениться: производители, вероятно, пересмотрят цены вверх из-за роста затрат на электроэнергию и корма, особенно, если придется массово использовать генераторы. Карпенко оценивает возможное подорожание на 15–20%, но добавляет, что это произойдет только при стабильности с энергоносителями. "Себестоимость будет расти в геометрической прогрессии, - предупреждает он, - так что готовьте кошельки к праздничному столу". В целом, несмотря на сезонное давление, рынок остается динамичным и ранние закупки могут спасти от резких скачков.

