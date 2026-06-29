В Yasno предупредили о возможных отключениях света из-за жары: подробности

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко предупредил, что из-за аномальной жары в Украине стремительно растет потребление электроэнергии. В этой связи он посоветовал гражданам заранее зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.

Об этом Коваленко написал на своей странице в Facebook. По его словам, волна жары, охватившая Европу и Украину, существенно увеличивает нагрузку на энергосистему. Только в Киеве каждое повышение температуры примерно на три градуса прибавляет около 100 МВт потребления.

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Коваленко объяснил, что основной причиной является активное использование кондиционеров в квартирах, офисах, магазинах, торговых центрах и предприятиях. В то же время он подчеркнул, что высокие температуры создают дополнительную нагрузку и на энергетическое оборудование, которое уже более четырех лет работает в условиях войны и неоднократно испытывало повреждения из-за российских атак.

Глава Yasno напомнил, что после массированных зимних обстрелов энергетикам удалось восстановить значительную часть поврежденной инфраструктуры. Однако сейчас идет сезон плановых ремонтов, поэтому часть объектов находится на восстановлении, а остальные работают почти на грани своих возможностей.

По его оценке, в ближайшие дни энергосистема будет функционировать в напряженном режиме. В то же время, Коваленко выразил надежду, что удастся избежать серьезных ограничений электроснабжения, однако призвал украинцев быть готовыми к возможным изменениям, держать заряженными гаджеты и павербанки и внимательно следить за официальными сообщениями энергетиков.

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