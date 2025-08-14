Вместо жары - всего +20: синоптики прогнозируют, что в Украину идет резкое похолодание

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая, а иногда и жаркая погода, однако уже в конце недели в отдельных регионах ожидается резкое снижение температуры. В воскресенье, 17 августа, сильнейшая жара будет на юге, востоке и в центральных областях - там температура поднимется до +30…+36°C.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко. По ее словам, подобные условия будут не везде.

"В западных и северных регионах 17 августа станет заметно прохладнее – максимальные показатели будут колебаться в пределах +20…+25 градусов", – уточнила специалист.

Синоптики Наталья Диденко отмечает, что 14 августа в Украине ожидается одна из самых комфортных температур среди всех европейских стран.

По прогнозу, в большинстве регионов воздух прогреется до +24…+29°C, а на юге и западе показатели будут несколько выше – около +28…+32°C. Благодаря влиянию антициклона осадков не предполагается.

В столице в этот день будет царить солнечная, сухая и теплая погода, днем термометры покажут около +26 градусов.

В Украине уже ощущаются первые намеки на осень – утро стало заметно прохладнее, рассказала начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, обновленные месячные прогнозы пока не свидетельствуют о том, что сентябрь будет жарким, хотя возможны короткие периоды потепления – так называемое "бабье лето", когда местами температура будет подниматься до +30°C.

В целом синоптические модели прогнозируют, что сентябрь будет близок к климатической норме. Первые прохладные утренники, которые уже дают ощущение осени, вернутся примерно с 20 августа.

Ранее мы рассказывали, что над Украиной антициклон и какова погода в ближайшие дни.

