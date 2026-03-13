Временная инвалидность военнообязанного: сколько будет продолжаться отсрочка

Срок временной непригодности к военной службе, предоставляемый из установленной инвалидности, может превышать период действия соответствующего медицинского заключения. По истечении этого срока гражданин может подлежать мобилизации.

Отсрочка по инвалидности

Система военного учета в Украине, в частности, предусматривает определение степени годности граждан к службе. По результатам медицинских выводов человеку может присвоить статус "непригодный к военной службе" или "временно непригодный".

К юристам обратился мужчина, имеющий установленную группу инвалидности. Благодаря этому он получил отсрочку от призыва как временно непригодный к службе. Гражданин поинтересовался, могут ли его мобилизовать, если срок действия справки об инвалидности завершится незадолго до окончания военного положения.

Специалисты пояснили, что продолжительность отсрочки напрямую зависит от срока действия документа, подтверждающего инвалидность. Соответственно, отсрочка, отраженная в приложении Резерв+, не может быть длиннее периода действия этого медицинского заключения.

Что происходит после истечения срока

Юристы отмечают, что автоматически продлить отсрочку после завершения действия справки об инвалидности невозможно. Если, например, военное положение будет продолжаться дольше, чем в документе, в приложении все равно будет указана дата завершения отсрочки в соответствии с медицинским заключением.

После этой даты статус гражданина в системе изменится, а отсрочка исчезнет.

Могут мобилизовать после потери отсрочки

Если срок временной негодности истек, человек может подлежать мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины.

Чтобы сохранить право на отсрочку, гражданину необходимо повторно пройти медицинское освидетельствование в специализированной комиссии. По результатам такого обследования могут вновь установить инвалидность и соответственно подтвердить статус временной непригодности к военной службе.

