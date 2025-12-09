Як отримати військову пенсію в Україні та який потрібен стаж

Военнослужащие после завершения службы имеют гарантированное государством право на военную пенсию, регулируемую специальным законодательством — Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

В отличие от гражданских выплат, здесь ключевым является выслуга лет и возраст, а не только страховой стаж.

Кто имеет право на военную пенсию

Пенсию получают кадровые военнослужащие, срочники и приравненные категории после официального увольнения. К ним относятся работники Нацполиции, Службы судебной охраны, Госспецсвязи, гражданской защиты и других силовых структур. Оформление возможно только после прекращения службы.

Необходимая выслуга лет

Минобороны устанавливает четкие критерии. Пенсия за выслугу назначается независимо от возраста за 25 календарных лет службы в день увольнения. Альтернатива — смешанный стаж: 45 лет, 25 лет общего страхового стажа, из которых не менее 12,5 лет — военная служба или в органах правопорядка. Для уволенных в 45 лет из-за реформирования ВСУ достаточно 20 лет выслуги.

Максимальный размер и другие виды пенсий

Военная пенсия не превышает 70% денежного довольствия. Кроме выслуги возможна пенсия по инвалидности (если получена на службе), в связи с потерей кормильца или для детей погибших/пропавших без вести (не ниже 30% обеспечения). Ветераны боевых действий получают прибавку 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Как оформить: два пути

Процедура зависит от статуса. В Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обращаются срочники, приравненные лица, члены семей погибшего (если пенсия уже назначалась), военные с инвалидностью от 24 февраля по 25 марта 2022 года или оформляющие досрочную пенсию по возрасту. Подать можно лично в сервисном центре или онлайн через портал ПФУ.

Через уполномоченный орган (ТЦК СП или структурное подразделение ведомства) — контрактники (офицеры, сержанты, рядовые), уволенные из СБУ, МВД и т.п., а также семьи, если пенсия кормильцу не назначалась. Ведомство собирает документы о выслуге и обеспечении, передает в ПФУ – самостоятельно обращаться не нужно.

При возвращении на службу пенсия приостанавливается, а после окончательного увольнения перечисляется с учетом новой выслуги.

