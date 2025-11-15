Забудете о СТО: топ самых надежных кроссоверов 2025 года

Кроссоверы остаются одними из самых популярных легковых автомобилей в мире, в то время как некоторые водители предпочитают внедорожники из-за их дополнительных возможностей, включая поездки по бездорожью. Журнал SlashGear опубликовал рейтинг пяти самых надежных кроссоверов и внедорожников 2025 года, составленный на основе оценок экспертов JD Power.

Об этом пишет SlashGear.

5 самых надежных кроссоверов и внедорожников 2025 года

Самый надежный субкомпактный кроссовер - Nissan Kicks Популярный в США Nissan Kicks возглавил сегмент субкомпактных кроссоверов. Автомобиль недорогой, выпускаемый с 2016 года, получил 88 баллов из 100 за надежность. Эксперты также отметили его экономический расход топлива.

Самый надежный компактный кроссовер Toyota RAV4 Toyota RAV4, пользующийся популярностью и в Украине, стал самой надежной моделью в своем классе. Издатели отмечают практичность автомобиля и способность преодолевать легкое бездорожье. RAV4 получил 87 баллов из 100 за надежность и имеет низкий расход топлива.

Самый надежный среднеразмерный кроссовер – Nissan Murano Еще один кроссовер от Nissan попал в рейтинг – Murano. Эксперты отмечают, что новые модели японского бренда стали гораздо надежнее по сравнению с автомобилями 2000-х и 2010-х годов. Murano получил 88 баллов из 100, характеризуется хорошей динамикой и просторным салоном.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Самый надежный полноразмерный кроссовер — GMC Acadia GMC Acadia, базирующийся на платформе Chevrolet Traverse, кажется больше, чем есть на самом деле. Модель предлагает практичный салон и богатую оснастку. Acadia получил 87 баллов из 100 за надежность, а низкий расход топлива приятно удивляет владельцев.

Самый надежный полноразмерный внедорожник – Chevrolet Tahoe Большой Chevrolet Tahoe признан самым надежным среди полноразмерных внедорожников. Автомобиль имеет просторный салон и большой багажник. Tahoe получил 78 баллов из 100 за надежность. Несмотря на габариты, владельцы отмечают удобство парковки.

Автомобили, которых следует избегать

Ранее механик Скотти Килмер посоветовал избегать новых автомобилей Toyota из-за проблем с качеством сборки. Он упомянул внедорожник Lexus LX (на базе Toyota Land Cruiser), у которого уже при пробеге 8000 км возникли проблемы с мультимедиа и двигателем.

Также Килмер критиковал пикап Toyota Tacoma из-за проблем с тормозами и трансмиссией.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !