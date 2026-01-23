'Зеленский подтвердил готовность заключить мирное соглашение' - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность к заключению мирного соглашения. Трамп подчеркнул, что условия потенциального соглашения давно известны и не являются предметом новых дискуссий.

Об этом Трамп заявил в ходе общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One. По словам американского президента, Зеленский прямо заявил о желании достичь договоренностей. "Он сказал, что хотел бы заключить сделку. На самом деле, здесь нет ничего нового для обсуждения — все параметры уже определены. Эти вопросы находятся в фокусе переговоров уже шесть-семь месяцев. Он приехал и четко сказал, что хочет договориться", — отметил Трамп.

В то же время глава Белого дома добавил, что на пути к подписанию мирного соглашения остается препятствие, которое, по его словам, является тем же, что и на протяжении всего последнего года.

