Жилье уничтожено вражеской атакой: как подать заявление на выплаты и сколько можно получить

После российских обстрелов тысячи украинцев теряют жилье или вынуждены оставаться в поврежденных домах. Государство и местные власти предлагают пострадавшим помощь, в частности участие в программе "Восстановление", однако получить компенсацию можно только после правильной фиксации разрушений, подтверждения права собственности и прохождения предусмотренных проверок.

О порядке оформления выплат и действиях в случаях, когда документы потеряны или владелец находится за границей, рассказал юрист компании "Миллер" Дмитрий Деркач в комментарии " УП. Жизнь ".

Как оформить "Восстановление" и получить компенсацию

По данным КГГА, жители Киева, чье жилье пострадало из-за боевых действий, могут рассчитывать на единовременную помощь в 10 тысяч гривен. Если семью вынуждено было выселить, предусмотрена выплата 40 тысяч гривен единовременно и последующая ежемесячная поддержка по 20 тысяч гривен в течение года. Такие средства могут временно покрывать аренду жилья, пока идет процедура оформления основной компенсации по программе "Восстановление".

Подать заявку на участие в программе имеет право только владелец имущества, данные которого внесены в Государственный реестр прав. Если недвижимость была приобретена до 2013 года и не была внесена в реестр, ее нужно зарегистрировать через ЦНАП. При наличии документов, процедура обычно занимает до пяти дней.

В случаях, когда документы утрачены или уничтожены, приходится восстанавливать данные через архивы, БТИ и другие учреждения, а иногда привлекать юриста для запросов и сопровождения процесса.

После подтверждения права собственности заявку можно подать через Действие или ЦНАП. В нее обязательно добавляются фотофиксация и, желательно, видео повреждений. Юрист советует фиксировать разрушение максимально подробно: с привязкой к местности, общими планами здания и отдельными кадрами поврежденных конструкций. Важно показывать не только дефекты, но и контекст – дом, подъезды, соседние постройки, инженерные сети.

После подачи заявления владелец также открывает специальный счет для выплат. Решение о компенсации принимается после работы комиссии, которая в течение ориентировочно 30 дней составляет акт обследования.

В сложных случаях могут привлекаться дополнительные технические комиссии, которые проводят детальные инструментальные обследования — оценивают состояние несущих конструкций, трещин, деформации и общую безопасность здания.

Кто получает средства

Компенсация за поврежденное индивидуальное жилье выплачивается непосредственно собственнику. В то же время восстановление общего имущества многоквартирных домов финансируется через ОСМД, управляющих или кооперативы.

Фактически решение по квартирам часто зависит от состояния всего дома: если не восстановлены совместные конструкции, выплаты за отдельные квартиры могут быть ограничены до завершения базовых ремонтных работ.

Если владелец за границей или на оккупированной территории

Если владелец жилья находится за пределами Украины или на временно оккупированной территории, оформление компенсации возможно только через уполномоченное лицо. Для этого нужно оформить нотариальную доверенность.

Без такого документа лицо, фактически проживающее в квартире, не имеет права подавать заявку — система его не признает заявителем.

В более сложных случаях, в частности, при конфликтах между совладельцами или невозможности получить согласие, вопросы иногда решаются через суд. Тогда компенсация за долю может быть зачислена на депозит суда с последующим получением средств собственником. Если же доверенность оформляется за границей, она может предусматривать не только подачу заявления на "Восстановление", но и другие юридические действия, связанные с имуществом в Украине.

