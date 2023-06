Получил травму на съемках и имеет домашнюю свинью: пять фактов о Джордже Клуни

Джордж Клуни – икона Голливуда, известный своими ролями в таких популярных фильмах, как "Одиннадцать друзей Оушена", "Гравитация" и "Потомки". Несмотря на его славу, об актере до сих пор известно несколько интересных и малоизвестных фактов. UAportal подготовил пять таких фактов, чтобы поделиться ими с читателями.

Факт 1

Знаете ли вы, что Клуни страдает тиннитом? Это состояние вызывает звон или жужжание в ушах и может быть довольно изнурительным для некоторых. В случае Клуни это заболевание возникло после несчастного случая на съемках фильма "Сириана", когда он ударился головой и повредил позвоночник. С тех пор он страдает от шума в ушах, который мешает ему спать и концентрироваться.

Факт 2

Клуни неоднократно арестовывали за политическую активность. Он был арестован за протест у посольства Судана в Вашингтоне, где он призывал положить конец гуманитарному кризису в стране. Его также арестовывали за протест у отеля Trump International в Нью-Йорке.

Факт 3

Джордж – большой любитель розыгрышей. Он известен тем, что разыгрывает своих коллег и друзей, например, подменил ключ от гостиничного номера Мэтта Дэймона фальшивым или наполнил его трейлер водой. Однажды Клуни даже нанял бригаду строителей, чтобы они построили озеро перед домом его друга и наполнили его утками и фламинго.

Факт 4

Клуни – филантроп и гуманист. Он является соучредителем организации Not on Our Watch, целью которой является предотвращение массовых злодеяний по всему миру. Он также сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, помогая привлечь внимание общественности и средства на различные цели, включая кризис беженцев в Сирии.

Факт 5

У Джорджа есть домашняя свинья по кличке Макс. Макс живет с Клуни уже много лет, и его часто можно увидеть на фотографиях с актером. Клуни даже шутил, что Макс – его самая давняя связь на сегодняшний день.

