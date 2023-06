Отримав травму на зйомках і має домашню свиню: п'ять фактів про Джорджа Клуні

Джордж Клуні – ікона Голлівуду, відомий своїми ролями в таких популярних фільмах, як "Одинадцять друзів Оушена", "Гравітація" та "Нащадки". Попри його славу, про актора досі відомо кілька цікавих та маловідомих фактів. UAportal підготував п'ять таких фактів, щоб поділитися ними з читачами.

Факт 1

Чи знаєте ви, що Клуні страждає на теніт? Цей стан викликає дзвін або дзижчання у вухах і може бути досить виснажливим для деяких. У разі Клуні це захворювання виникло після нещасного випадку на зйомках фільму "Сіріана", коли він вдарився головою та пошкодив хребет. З того часу він страждає від шуму у вухах, який заважає йому спати і концентруватися.

Факт 2

Клуні неодноразово заарештовували за політичну активність. Його заарештували за протест біля посольства Судану у Вашингтоні, де він закликав покласти край гуманітарній кризі в країні. Його також заарештовували за протест біля готелю Trump International у Нью-Йорку.

Факт 3

Джордж – великий любитель розіграшів. Він відомий тим, що розігрує своїх колег та друзів, наприклад, підмінив ключ від готельного номера Метта Деймона фальшивим або наповнив його трейлер водою. Одного разу Клуні навіть найняв бригаду будівельників, щоб вони збудували озеро перед будинком його друга і наповнили його качками та фламінго.

Факт 4

Клуні – філантроп та гуманіст. Він є співзасновником організації Not on Our Watch, метою якої є запобігання масовим злочинам по всьому світу. Він також співпрацює з Організацією Об'єднаних Націй, допомагаючи привернути увагу громадськості та кошти на різні цілі, включаючи кризу біженців у Сирії.

Факт 5

У Джорджа є домашня свиня на прізвисько Макс. Макс живе з Клуні вже багато років і його часто можна побачити на фотографіях з актором. Клуні навіть жартував, що Макс – його найдавніший зв'язок на сьогоднішній день.

