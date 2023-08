Интересные факты о Фрэнке Синатре, которые вы могли не знать: его первым фанаткам платили за то, что они кричали

Фрэнк Синатра, известный как "Голос" и "Мистер Голубые глаза", имел карьеру, длившуюся полвека и сделавшую его легендарным певцом в мире музыки. Несмотря на то, что Синатра никогда формально не обучался нотной грамоте, талант и харизма поднесли его к большим высотам, очаровав аудиторию и обеспечив место в истории музыки.

Жизнь Синатры, хоть и была очень популярной, не была лишена доли тьмы. За кулисами он имел романы, потенциальные связи с мафией, борьбу с депрессией и даже имел секретное досье ФБР. Однако именно его безоговорочный талант и магнетическое присутствие омрачали эти трудности и закрепили за ним статус иконы.

Его первым фанаткам платили за то, что они кричали

В 1940-х годах Синатра стал одним из первых американских подростковых кумиров, пленив сердца юных поклонников по всей стране. Его публицист Джордж Эванс приложил немало усилий, чтобы обеспечить успех Синатры, даже платил девушкам по 5 долларов, чтобы они занимали стратегически важные места в зале и кричали громче всего. Это организованное безумие в сочетании с стремительной популярностью Синатры привело к тому, что стало известно как "Синатрамания", когда десятки тысяч восторженных поклонников приветствовали его после каждого выступления.

Он обожал Нью-Йорк

Нью-Йорк занимал особое место в сердце Синатры. Он родился за рекой Гудзон в городе Гобокен, штат Нью-Джерси, и этот город стал постоянным источником вдохновения для его музыки. Такие песни, как "The Brooklyn Bridge", "Autumn in New York" и "The Lady Is a Tramp", демонстрируют его любовь к городу "Большого яблока". В то же время Нью-Йорк принял Синатру как своего. Его хит New York, New York стал неофициальным гимном города, раздаваясь на свадьбах, в барах и спортивных мероприятиях. Даже нью-йоркские Янки взяли эту песню на вооружение, исполняя ее после каждой игры на стадионе Янки в течение последних 35 лет.

Джентльменский напиток

У Синатры был свой фирменный напиток, отражавший его утонченный вкус. Он описал свой любимый алкогольный напиток, виски Jack Daniel's, как "напиток для джентльменов". Его любимый коктейль состоял из четырех кубиков льда, двух рюмок виски Jack Daniel's и немного воды. Это был любимый напиток музыканта и в 1998 году, когда он умер, бутылка была похоронена вместе с ним.

Он основал команду знаменитостей

Задолго до эры знаменитостей Синатра положил начало этой концепции со своей группой близких друзей, известных как "Rat Pack" (Крысиная стая). Эти харизматические личности, среди которых Дин Мартин, Сэмми Дэвис-младший и другие, часто появлялись вместе, создавая атмосферу дружбы и харизмы. Их влияние и стиль создали основу для будущих звездных дружеских отношений и сотрудничества.

В подростковом возрасте имел прозвище "Лицо со шрамом"

За харизматичной личностью Синатры скрывалась его неуверенность в себе. Когда он был подростком, щипцы, которые использовались при его рождении, оставили сильные шрамы на левой щеке, шее и ухе, простирающиеся от угла рта до линии подбородка. В сочетании с акне в подростковом возрасте он получил прозвище "Лицо со шрамом". Несмотря на грим, которым он скрывал шрамы во взрослом возрасте, Синатра, как говорится, не любил фотографироваться с левой стороны. Кроме того, имея рост 170 см, он носил обувь на высоком каблуке, чтобы создать иллюзию большего роста.

