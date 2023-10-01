Секрети бюджетних мандрівок. Як подорожувати та заощаджувати

Грамотність в плануванні поїздок ходить поруч з фінансовою освіченістю. Якщо ви гадаєте, що люди з великим достатком нічого не планують та не прораховують, то це велика помилка. Якраз навпаки. Сьогодні ми розкажемо на що звернути увагу при плануванні поїздки, щоб отримувати задоволення від подорожі, а не думати: куди поділися гроші на які я розраховував.

Перше, що потрібно зробити

Звісно що, планувати заздалегідь в нашому сьогоденні досить важко, та перш за все, що потрібно зробити – це визначитися з датами. Частіше за все, це буде період вихідних, чи канікул в школі, відпустки тощо. Та пам’ятайте: квитки або вартість житла може обходитися значно дешевше посеред тижня. Тож, якщо у вас є шанс щось перенести, або скасувати й захопити не тільки вихідні, ви вже можете добре економити.

При плануванні поїздки самостійно враховуйте всі нюанси мандрівки б блокноті, або на листку прикріпленого до холодильника. Це може бути смішним, на перший погляд, але дасть змогу витрачати менше часу на цифри, які забулися або пошук компаній, які підійшли.

Крок другий – квитки на транспорт

Коли вирішено з датами, слід знайти оптимальний вид транспорту. Зараз це є потяг, автобус, або машина. Порівняти та врахувати нюанси головна задача другого етапу.

Своя машина – це велика зручність, але не завжди вигідно, особливо, коли ви подорожуєте самостійно, чи вдвох. Та, коли вибір зроблено в бік свого залізного коня, прорахуємо нюанси:

вартість пального в кожному регіоні може відрізнятися. Заправляйтеся на заздалегідь прорахованих заправках;

врахуйте стан доріг (трохи довший шлях іноді вигідніший по якості);

прорахуйте паркування, якщо вид житла цього не враховує;

напишіть все, що вам знадобиться в мандрівці та візьміть це з собою по вигідній ціні у своєму місті. Так у вас буде менше випадкових розтрат.

Потяги – в мандрівці можна трохи розслабитись не думаючи про кермо та комфортно спати, при необхідності дороги вночі. Що можна врахувати, щоб заощадити:

посеред тижня квитки можуть бути дешевше, ніж у вихідні;

продумайте додаткові витрати в потязі та спробуйте їх мінімізувати, взявши з собою книжку, перекуси для дітей, сухі та мокрі серветки, мінімальні іграшки для дітей, або чай та каву. Не затягуйте покупку води до вокзалу, мова не про жадібність, а про розсудливість. Ви здивуєтеся, якщо підрахуєте фінанси, які пішли на спонтанні та незаплановані маленькі покупки.

Автобуси – дуже популярний нині вид транспорту. Автобусні компанії підняли комфортабельність своїх рейсів, та разом з тим підняли й ціну, врахувавши підняття вартості пального. Що врахувати:

зазвичай дешеві рейси не мають комфорту. Чим поступитися, обирати вам. Та варто порівняти декілька компаній. Якщо ви обираєте не дуже популярні дати, в компаніях можуть проводитися акції й ваш квиток виявиться з 20% чи 50% знижкою.

зверніть увагу на тури з пересадкою. Вони зазвичай дешевші. Та й сама пересадка проводиться достатньо організовано і вам не доведеться довго чекати;

бронюйте тільки на прямих сайтах компаній, щоб не переплачувати.

Третій етап – житло

Щоб вигідно прорахувати питання з житлом, потрібно розуміти, що ви хочете подивитися на обраній локації для мандрівки. Та не обов'язково обирати житло в центрі міста, щоб подивитися найпопулярніші атракції. Коли місто не є мегаполісом, то дістатися багатьох місць не проблема.

Що врахувати:

чи вам потрібне досить комфортне житло, чи просто переночувати;

не відкидайте хостели, адже багато з них такі ж комфортні, як і номери в готелях;

обирайте приватні пропозиції уважно, враховуючи відгуки та безпеку, щоб не довелося несподівано шукати житло та витрачати додатково.

слідкуйте за акціями готелів, адже зараз багато пропозицій третьої безкоштовної ночі, чи знижки посеред тижня тощо;

заздалегідь дізнавайтеся про умови скасування броні;

житло з кухнею допоможе економити на харчуванні;

якщо ви їдете на відпочинок з дітьми готелі в яких є багато розваг для дітей можуть виявитися дешевше, ніж оплата тих самих розваг в місті.

Четвертий етап – харчування

Обрати самостійне харчування, чи готельне – спробуємо розібратися. Що врахувати при самостійному харчуванні:

дізнайтеся про ціни в місті заздалегідь. Це не важко сьогодні з інтернетом;

заплануйте собі декілька закладів та подивіться меню;

користуйтеся пропозиціями ланчів. Це гарний спосіб ситно та смачно поїсти не за всі гроші світу;

в подорожі сім’єю буде вигідна кухня на якій можна готувати;

"Граблі" на які багато хто наступає

Такси від авто/жд вокзалу до житла. Схопити першу ліпшу машину - не варіант! Можете залишитися зовсім без грошей. Подивіться заздалегідь дорогу міським транспортом, може це вже не так і важко. Або дізнайтеся служби таксі та спитайте скільки це вам стане.

Квитки до атракцій. Прорахуйте суму на оплату атракцій, знаючи точно куди ви хочете піти. І додайте лише ту суму, яку ви дійсно можете на це витратити, поки ви знаходитеся ще в "тверезому" розумі, а не купуєте очима. Подивіться квитки онлайн на прямому сайті, вони можуть виявитися дешевші;

Готівка чи картка. Потурбуйтеся про те, щоб гроші на покупки чи броні, які можна здійснити онлайн, були в вас на картці, та ви не витрачали їх на спонтанні оплати. Готівка має бути в гаманці на оплату за їжу, або сувеніри, на оплату парків чи розваг. Бо, як не дивно, але багато місць в подорожі можуть не мати безготівкового розрахунку.

Плануванню подорожі потрібно вчитися, як і фінансовій освіченості. Зазвичай це відбувається на своїх помилках, але з нашими порадами помилки будуть мінімізовано, а ваша подорож більш приємною та безпечною для гаманця.