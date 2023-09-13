Перелік ліків, які дозволено і заборонено брати в літак
Подорож може стати непередбачуваною, навіть якщо ви її досконально продумали та організували. Дуже часто виникає потреба звернутися до лікаря, але в чужій країні, будучи туристом – це не так просто зробити. Добре, коли куплена медична страховка і є можливість швидко дістатися лікарні. Але частенько непередбачувана ситуація зі здоров’ям трапляється, коли ви обмежені часом або діями. І в цих, не рідкісних, випадках перемогти "закон підлості" допоможе мініаптечка ретельно складена з собою. У випадку подорожей з дітьми вона має бути трохи розширена.
Які ліки дозволено брати в літак
- препарати, які відпускаються без рецепта (очні краплі, спреї для носа, сиропи тощо);
- ліки, які призначив лікар (при собі потрібно мати рецепт);
- розчин для контактних лінз (маленька пляшка);
- сольовий розчин;
- антисептики (в складі <70% спирту).
Всі ліки у пляшечках мають бути у невеликих об’ємах (до 100 мл) та запаковані в водонепроникний пакет з герметичною застібкою (можна купити в аеропорту). Кількість однакових упакувань препаратів не має перевищувати 3–5 штук (в залежності від країни). Для рецептурних ліків має бути рецепт, в якому вказано міжнародну назву лікарського засобу. Рецепт має бути перекладений англійською мовою та мати печатку (в разі перетину кордону між країнами), дозування, схема прийому та діагноз. Препарати краще перевозити в оригінальній упаковці з інструкцією та чеками.
Екстрені ліки для вашої мандрівки
- Хлоргексидин, мірамістин, октенісепт (будь-який антисептик для ран).
- Антигістамінний препарат на основі левоцитиризину.
- Антибактеріальна мазь (банеоцин, бактробан тощо).
- Мазь на основі цинку від ран і укусів (цикапласт, цикакрем тощо).
- Розчини для запобігання зневоднення (Humana Електроліт, БіоГая ОРС тощо).
- Очні краплі з антибіотиком ( тобрекс, ципрофарм, флоксал тощо).
- Спазмолітик для дорослих (дротаверин тощо).
- Жарознижувальний препарат (доросла доза парацетамолу чи нурофену).
- Препарат, який зупиняє діарею (ніфуроцизіт, смєкта тощо)
В дитячу аптечку треба додати:
- Дитяче жарознижувальне.
- Електронний термометр.
- Дитячий препарат,який зупиняє діарею (смекта, лінекс тощо).
- Лейкопластир і бинт.
Перелік ліків для вас підготувала лікар Лілія Сарахман у своєму Instagram.
Які ліки перевозити заборонено
Як би вам не хотілося, деякі препарати є категорично забороненими для перевозу. Не ризикуйте своєю мандрівкою.
Не можна перевозити препарати у складі яких присутні:
- Кодеїн.
- Діазепам.
- Фенобарбітал.
- Ефедрин або псевдоефедрин;
- Хлорфенаміну малеат.
Також під заборону деяких країн попадають антибіотики, снодійні, сильні болезаспокійливі, розчини з великим вмістом спирту та антидепресанти. Щоб не потрапити у неприємну ситуацію, перед тим як відправитися в будь–яку чужу країну, ознайомтесь з конкретним списком заборонених для ввозу медикаментів.
План дій до подорожі з аптечкою
- вивчити вимоги правоохоронних органів та авіакомпаній;
- ознайомитися з правилами перевезення багажу й ручної поклажі;
- відмовитися від таблетниці (міні-контейнеру), взяти ліки в оригінальній упаковці;
- перевірити термін придатності препаратів перед польотом;
- купити прозорий контейнер (пакет / косметичку), щоб всередину укласти всі ліки;
- оформити спеціальний документ (паспорт, довідка, свідоцтво), якщо ви діабетик;
- взяти рецепт на кожен зареєстрований препарат, підготувати його переклад;
- упакувати в ручну поклажу той обсяг медикаментів, який необхідний (решта в багаж);
- уточнити можливість охолодження ліків на борту. Так потрібно зробити, якщо препарати зберігають лише при певному температурному режимі.