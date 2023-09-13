Перелік ліків, які дозволено і заборонено брати в літак

Подорож може стати непередбачуваною, навіть якщо ви її досконально продумали та організували. Дуже часто виникає потреба звернутися до лікаря, але в чужій країні, будучи туристом – це не так просто зробити. Добре, коли куплена медична страховка і є можливість швидко дістатися лікарні. Але частенько непередбачувана ситуація зі здоров’ям трапляється, коли ви обмежені часом або діями. І в цих, не рідкісних, випадках перемогти "закон підлості" допоможе мініаптечка ретельно складена з собою. У випадку подорожей з дітьми вона має бути трохи розширена.

Які ліки дозволено брати в літак

препарати, які відпускаються без рецепта (очні краплі, спреї для носа, сиропи тощо);

ліки, які призначив лікар (при собі потрібно мати рецепт);

розчин для контактних лінз (маленька пляшка);

сольовий розчин;

антисептики (в складі <70% спирту).

Всі ліки у пляшечках мають бути у невеликих об’ємах (до 100 мл) та запаковані в водонепроникний пакет з герметичною застібкою (можна купити в аеропорту). Кількість однакових упакувань препаратів не має перевищувати 3–5 штук (в залежності від країни). Для рецептурних ліків має бути рецепт, в якому вказано міжнародну назву лікарського засобу. Рецепт має бути перекладений англійською мовою та мати печатку (в разі перетину кордону між країнами), дозування, схема прийому та діагноз. Препарати краще перевозити в оригінальній упаковці з інструкцією та чеками.

Екстрені ліки для вашої мандрівки

Хлоргексидин, мірамістин, октенісепт (будь-який антисептик для ран).

Антигістамінний препарат на основі левоцитиризину.

Антибактеріальна мазь (банеоцин, бактробан тощо).

Мазь на основі цинку від ран і укусів (цикапласт, цикакрем тощо).

Розчини для запобігання зневоднення (Humana Електроліт, БіоГая ОРС тощо).

Очні краплі з антибіотиком ( тобрекс, ципрофарм, флоксал тощо).

Спазмолітик для дорослих (дротаверин тощо).

Жарознижувальний препарат (доросла доза парацетамолу чи нурофену).

Препарат, який зупиняє діарею (ніфуроцизіт, смєкта тощо)

В дитячу аптечку треба додати:

Дитяче жарознижувальне.

Електронний термометр.

Дитячий препарат,який зупиняє діарею (смекта, лінекс тощо).

Лейкопластир і бинт.

Перелік ліків для вас підготувала лікар Лілія Сарахман у своєму Instagram.

Які ліки перевозити заборонено

Як би вам не хотілося, деякі препарати є категорично забороненими для перевозу. Не ризикуйте своєю мандрівкою.

Не можна перевозити препарати у складі яких присутні:

Кодеїн.

Діазепам.

Фенобарбітал.

Ефедрин або псевдоефедрин;

Хлорфенаміну малеат.

Також під заборону деяких країн попадають антибіотики, снодійні, сильні болезаспокійливі, розчини з великим вмістом спирту та антидепресанти. Щоб не потрапити у неприємну ситуацію, перед тим як відправитися в будь–яку чужу країну, ознайомтесь з конкретним списком заборонених для ввозу медикаментів.

План дій до подорожі з аптечкою

вивчити вимоги правоохоронних органів та авіакомпаній;

ознайомитися з правилами перевезення багажу й ручної поклажі;

відмовитися від таблетниці (міні-контейнеру), взяти ліки в оригінальній упаковці;

перевірити термін придатності препаратів перед польотом;

купити прозорий контейнер (пакет / косметичку), щоб всередину укласти всі ліки;

оформити спеціальний документ (паспорт, довідка, свідоцтво), якщо ви діабетик;