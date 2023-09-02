Вікенд в Ужгороді. Подорож містом, якому виповнилося 1128 років

Цікаво провести час в найстарішому місті України досить легко, особливо якщо знаєш куди дивитися. Багато туристів не рухаються далі центру, та найближчих пам’яток. Та Ужгород сповнений цікавинками, яких більше немає ніде. UAPortal проведе вас колоритними стежками, та покаже в які куточки міста варто зазирнути.

Цікаві факти про Ужгород

Поговорюють, що виноград на території Ужгорода росте ще з третього століття. На це існує, навіть давня легенда. Одного разу Зевс так розгнівався на Діоніса і його вакханалії, що заслав того на край світу, під Карпати. Бог веселощів і вина прихопив на заслання головне – виноградну лозу. Саме він навчив місцевих жителів доглядати за виноградниками і робити вино.

Деревам, які проростають в парках старого Ужгорода виповнилося вже понад 300 років.

Місто має свого конкурента "Київському торту". Торт "Ужгород" виготовляється в "Штефаньо"та готується зовсім без борошна.

Центр Ужгорода колись був островом.

Знаменита Липова алея в Ужгороді була колись весільним подарунком для нареченої Іштвана Лаудона.

Що треба побачити в Ужгороді

Ужгород - це місто поєднання давньої історії з сучасними подіями, старовинної архітектури з новаторським дизайном, та історичних пам’яток з новим трактуванням. Це єдина область де офіційно немає комендантської години й ви можете досліджувати вулиці та скарби скільки вистачить сил.

Маючи кордон зі Словаччиною в місті можна спостерігати цікаві домішки з різних культур. Це має прояв і в історії давніх споруд, в архітектурі, і в приготуванні деяких страв.

Ужгородський замок

На одному з 7 пагорбів, на яких побудоване місто стоїть фортеця, датована 9 сторіччям. І, хоч з періоду свого заснування замок пройшов багато перевтілень, сьогодні – одна з найкращих музейних установ краю з дуже великою експозицією.

Побачити приклад надійної, на той час, безпеки, та вигадки інженерів не відчувши захоплення неможливо. І це ще ви не були всередині.

В підвалах замку, які раніше слугували укриттям для людей під час ворожого нападу, тепер можна скуштувати чудові закарпатські вина.Екскурсія замком відкриє хвіртку в давні уклади, культурні особливості та традиції. Наприклад, ви зможете побачити камеру для тортур та спробувати відчути присутність привида Білої Діви.

Ціна квитків в районі 100 грн, студенти та школярі можуть відвідати музей зі знижкою. За вхід в карімати встановлена додаткова оплата 20 грн.

Скансен

Вулиця Капітульна багата на гуцульські цікавинки та пам’ятки. Біля замкових стін розташований Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Скарби зі всіх куточків Закарпаття зібрані на цій невеликій території.

Музей просто неба Скансен збудовано у вигляді старого села, тому на його території можна побачити багато культурних здобутків та пам’яток.

Старомихайлівська церква 1777 року є цікавою дерев’яною спорудою, що була побудована без жодного цвяха.

Ботанічний сад

Серцем зеленого Ужгорода є його ботанічний сад, де не тільки можна познайомитись з унікальними рослинами зі всього світу, але й провести спокійно час, влаштувавшись з книгою чи комп’ютером, серед хвойних та солодких ароматів.

Побачити 120 видів троянд або сфотографувати різноманіття субтропічних рослин - це чудове місце для тихого та усамітненого побачення, як з дорогою людиною, так і з природою.

Липова алея

Найдовший в Європі липовий променад (2 км 200 м) простилається вздовж набережної та є найпопулярнішим місцем для мальовничих прогулянок. На червень припадає цвітіння і повітря наповнюється липовим ароматом різних сортів. Архітектурна споруда на початку алеї – це одна з старіших шкіл міста, датована 1912 роком. Прогулянку можна доповнити перекусами в ресторанах та кафе, вздовж алеї. В теплу погоду місцеві люблять пікніки на березі чи велосипедні прогулянки липовою стрічкою.

"Совине гніздо"

Ці кам’яні підвали починали свою історію як пивний завод у 1781 році, та з поворотами долі та перебудовою під готель, потім винний бар, нарешті, здобувши незалежність разом зі всією Україною, "Совине гніздо" стало місцем проведення фестивалів, тематичних вечірок та модних тусовок.

Ротонда

На території сучасного мікрорайону Горяни у 14–15 столітті була побудована церква Святої Анни (Горянська ротонда). Донині церква зберігає старовинні фрески. З двору ротонди відкривається чудова панорама на місто. А біля самої церкви ведуться археологічні розкопки, які готуються розкрити історію перших поселень на території сучасного Ужгорода.

Вулиця Волошина

Прогулянка вулицею буде колоритним спогадом вашої поїздки в Ужгород. Скупчення пам’яток та сучасних цікавинок допоможуть чудово провести цілий день. Унікальні магазинчики з сувенірами, затишні кафе та мальовнича архітектура наповнять ваш якісний та красивий контент для соц мереж.

"Аква Ріо Парк"

Здобуток сучасних розваг - водний комплекс з атракціонами, басейнами, дитячим майданчиком та полями для різних спортивних ігор сподобається всій сім’ї. Розташований комплекс недалеко від Ужгородського Замку по вулиці Підградська 33.

Гастрономічний тур по Ужгороду

"Спробувати" місто на смак - це обов’язок кожного, хто хоче поринути в саму душу. Ужгород сповнений кулінарними "театрами"на сцені яких виступають найвідоміші європейські, японські, італійські, словацькі, чеські та традиційно гуцульські "актори". Прімою всіх традиційних закладів є бограч – густий чи то суп, чи рагу, який готують господині на Закарпатті. Основна його ідея в поєднанні різних видів м'яса, овочів та обов'язково з використанням великої кількості копченої паприки. Пікантний бограч в перекладі означає "казан".

Якщо казати про рейтинги ресторанів, то заклад "Ужгородський Замок", який розташований прямісінько за мурами однойменного замку займає перші позиції. Відчути себе графом або графинею можна саме тут. Вишуканий інтер’єр, приємне обслуговування та смачна їжа – це місце для особливих зустрічей.

"Вертеп" – щоб поринути в традиції та культуру гуцулів та Закарпаття. Етнічний декор, розписані українськими орнаментами та візерунками стіни – створюють атмосферу української затишної хати. Тут бограч подають у запашній паляниці. Середні доступні ціни та високий рівень обслуговування та кухні, роблять заклад доволі популярним.

Ресторан – піцерія "Астика" розташований в історичному центрі міста має широкий вибір традиційної кухні та італійської піци. Скуштувати угорську уху та бограч–левеш можна з особливим задоволенням. Широкий вибір рибних страв задовольнить найвибагливіших.

І нарешті солодка родзинка Ужгорода – кондитерський дім "Shtefanyo V&V", подарує зустріч з візитною карткою міста на кулінарних сценах, тортом "Ужгород", який готується без усілякого борошна. Куштуйте та беріть з собою, бо захочете ще.

Гуляючи мальовничим містом Ужгород, не забувайте приглядатися до мініатюрних скульптур, розташованих по всьому місту. Зберіть свою особисту колекцію цих маленьких колоритних цікавинок.