Ставлення Кремля до Заходу нагадує шизофренію

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Слова Володимира Путіна щодо Польщі вкотре демонструють, що Кремль намагається створити та посилити протиріччя між своїми геополітичними противниками. Подібна політика здійснюється Москвою щодо інших західних країн. Кремлівські аналітики не приховують, що Росія перебуває у протистоянні з усім західним світом та зацікавлена в ослабленні Європи. Проте навіть на тлі цієї риторики Кремль намагається завоювати розташування частини західних еліт і позиціонувати Росію як "справжню Європу", пише у своєму матеріалі Jamestown Foundation.

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13 марта в своем очередном интервью одному из главных российских пропагандистов Дмитрию Киселеву Владимир Путин заявил, что, "если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет", поскольку "хочет вернуть земли, которые считает своими". Это не первый раз, когда российские официальные лица пытаются представить Польшу как потенциального агрессора по отношению к Украине. Прошлым летом глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что "мечта забрать Западную Украину жива в сознании польской элиты", и Польша "предпринимает целый ряд активных действий для реализации этой мечты".

Подобная риторика – это не единственный пример того, как Кремль пытается посеять разногласия между Польшей и Украиной, оказавшимися близкими союзниками в части противостояния российской агрессии. Еще одним излюбленным приемом Москвы является спекуляция на реальных конфликтах, имевших место в истории двух стран, и попытка усилить эти конфликты. Самым ярким примером эксплуатации истории является Волынская резня – массовое убийство поляков на Волыни в годы Второй Мировой войны, память о которой усиленно разжигает Москва.

Интересно, что российская пропаганда, когда ей выгодно, представляет Польшу "жертвой украинского нацизма", который, в свою очередь, провозглашает продолжением гитлеровского нацизма. И одновременно с этим Кремль рисует совсем другой образ Польши – агрессивной и виновной в развязывании Второй Мировой войны больше, чем Германия. К примеру, в своем интервью Такеру Карлсону Путин назвал вынужденным нападение нацистской Германии на Польшу в 1939 году, пояснив, что Варшава "заигралась" и стала "слишком несговорчивой", тем самым "вынудив" Гитлера начать агрессию.

Эти противоречия не должны удивлять. Сеять раздор между союзными странами является излюбленным методом российских властей, и ради достижения этой цели в ход идут любые методы, зачастую противоречащие друг другу. Польша – далеко не единственная страна, на примере которой можно наблюдать подобную "политическую шизофрению". Похожая политика наблюдается в отношении Франции. С одной стороны, российская пропаганда хвастается тем, что Москва наносит Парижу один удар за другим, включая военные удары – к примеру, убийство французских добровольцев под Харьковом. Однако параллельно с этим российские военные аналитики выражают надежду на то, что в будущем может возникнуть "триумвират России, Китая и Франции".

Подобная двойственность Кремля прослеживается и в отношении к Европе в целом, притом наблюдалась она еще задолго до полномасштабного вторжения в Украину. С одной стороны, российские военные аналитики и пропагандисты проводили прямые параллели между Евросоюзом и Гитлеровской коалицией и доказывали, что во Вторую Мировую войну "СССР воевал со всей Европой", которая исторически всегда была врагом России.

С другой стороны, формально "либеральный" сторонник режима, режиссер Константин Богомолов публиковал "манифесты", предлагающие Москве позиционировать себя на международной арене в качестве центра притяжения "здоровых консервативных сил" Европы. Автор пытался убедить европейскую аудиторию, что именно Россия способна сохранить "подлинные европейские ценности", которые сегодня утрачивают сами европейцы.

С началом войны пропаганда еще активнее убеждает население в том, что западная цивилизация представляет собой "тьму", которая пожирает саму себя. Ученые-философы доказывают, что Россия сегодня противостоит всему Западу целиком, и в основе этого конфликта лежат "цивилизационно-мировоззренческие различия". Российский Институт международных политических и экономических исследований публикует редакционные статьи о том, что Запад ведет войну с Россией уже 500 лет без перерыва – сначала под предводительством Великобритании, а затем – США.

В то же время один из основателей Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов в конце прошлого года вновь заявил, что Россия – это "часть европейской культуры", более того, именно россияне являются "правильными, здоровыми европейцами", и потому России не следует "отменять" "нашу европейскую историю".

Парадоксально, но даже эти очевидные противоречия вполне способны сложиться в головах потребителей пропаганды в относительно цельную картину, согласно которой Россия, с одной стороны, исторически является частью западной цивилизации, но с другой, вынуждена ей противостоять из-за вероломной политики самого Запада. Такая версия событий, к сожалению, находит отклик не только у многих россиян, но и у определенного количества европейцев. Именно поэтому крайне важно доносить до европейской аудитории реальные примеры агрессивных настроений Москвы в адрес Запада.

Хорошей иллюстрацией здесь могут быть "откровения" российских аналитиков, не скрывающих, что им может быть выгоден "слабый, пребывающий в состоянии перманентного кризиса Европейский союз" или конфликты между отдельными странами. И очевидно, что при действующем режиме Кремль всегда будет делать ставку на ослабление Запада и обострение внутренних противоречий в европейских странах.