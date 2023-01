Що робити, щоб авокадо дозрів швидше: простий лайфхак

Останнім часом авокадо став дуже популярним фруктом, зокрема в Україні. Він став невіддільною складовою правильного раціону, а тренд на цей продукт дозволив йому закріпитись у багатьох дієтах.

На жаль, не завжди вдається знайти у магазині стигле та м'яке авокадо, тому йому доводиться дозрівати вже в домашніх умовах. Якщо не хочете чекати дуже довго, а потішити себе тостами зі смачним вершково-горіховим авокадо хочеться якнайшвидше, у виданні Eat This, Not That розповіли про один лайфхак, який пришвидшить дозрівання авокадо вже вдома.

Зазвичай на дозрівання авокадо треба чекати близько тижня, однак цей проста порада прискорить процес пом'якшення до 2-3 днів та дозволить сповна розкрити смакові якості плоду. Про цей лайфхак розповіла дієтологиня Аманда Ізк'єрдо.

Відео дня

Читайте також: Що не можна додавати в деруни та поради для приготування ідеальних дерунів

Як визначити, що авокадо стигле

Авокадо з полиць супермаркету часто потребує додаткового часу на дозрівання тому, що рослина, на відміну від багатьох інших, які вирощують на деревах, не дозріває, поки її не зірвуть.

Свіжий фрукт можна виявити за зовнішніми ознаками:

Має світло- або яскраво-зелений колір;

Тверде на дотик на дотик.

Для стиглого авокадо характерними є темно-зелена шкірка та вони більш м'які всередині. Трохи натисніть пальцем і якщо помітили кашоподібну структуру, використовуйте це авокадо для приготування тостів чи салату, поки ви ще можете зловити усі смакові переваги фрукта.

Читайте також: Як легко вирізати ідеальне філе риби

Найшвидший і найпростіший спосіб пришвидшити процес дозрівання

Для цього незрілий авокадо треба помістити в коричневий паперовий пакет разом із яблуком або бананом на 2-3 дні, поки він не дозріє.

Ця методика відома своєю ефективністю та економією часу. Авокадо дозріє швидше завдяки рослинному гормону під назвою етилен, який природно є у складі яблук та бананів. Етилен запускає процес дозрівання, тому коли авокадо поміщають у пакет разом з іншими плодами, гази етилену, що виробляють фрукти, виділятимуться та допомагають всім "сусідам" дозрівати ще швидше.

Завдяки цьому способу можна за декілька днів отримати ідеально дозріле авокадо з м'якою консистенцією та унікальним неповторним смаком.

Раніше ми писали про те, як швидко зварити квасолю без замочування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!