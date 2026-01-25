Гроші на догляд: що це таке та хто має на них право 

В Україні окремі категорії громадян мають право на щомісячну державну допомогу на догляд за особами з психічними розладами або інвалідністю I чи II групи, пов’язаною з психічними порушеннями. У 2026 році максимальний розмір такої виплати підвищили до 3209 грн на місяць.

пояснили в Пенсійному фонді України.

Хто має право на допомогу

Грошову підтримку призначають повнолітній дієздатній особі, яка:

може працювати або бути безробітною;

проживає разом з людиною, яка через психічні розлади потребує постійного стороннього догляду;

фактично щодня здійснює догляд за особою з інвалідністю I або II групи (якщо інвалідність пов’язана з психічними порушеннями) за медичним висновком.

Якщо доглядальник зареєстрований за іншою адресою, потрібно додатково подати документ, що підтверджує фактичне спільне проживання та догляд (наприклад, акт обстеження житлових умов від органу соцзахисту).

Як розраховують розмір виплати

Розмір допомоги визначають індивідуально за формулою: різниця між трикратним прожитковим мінімумом на кожного члена сім’ї та середнім доходом сім’ї за останні шість місяців.

Максимальна сума не може перевищувати прожитковий мінімум на одну особу. З 1 січня 2026 року це 3209 грн на місяць.

На який термін призначають виплати та коли їх припиняють

Зазвичай допомогу призначають на 6 місяців. Якщо доглядальник — непрацюючий пенсіонер, виплату можуть оформити одразу на 1 рік.

Виплати починаються з місяця подання заяви (за умови своєчасного надання всіх документів).

Допомогу припиняють у таких випадках:

зміна складу сім’ї (смерть або переїзд людини з інвалідністю чи доглядальника);

закінчення строку дії інвалідності I або II групи без її повторного підтвердження;

перебування людини з інвалідністю на повному державному утриманні або в стаціонарному закладі протягом усього календарного місяця

