Довго служать без проблем: на які німецькі автомобілі варто звернути увагу

Японські авто традиційно вважають символом надійності, проте й серед німецьких брендів є винятки, які демонструють високу довговічність. За даними досліджень, найкраще себе зарекомендували Porsche, BMW та Mercedes-Benz.

Про це пише uamotors.

Porsche

Марка стабільно входить у лідери. У звіті JD Power про надійність трирічних автомобілів Porsche посів 3 місце серед преміальних брендів із показником 186 проблем на 100 авто, що значно краще за середні результати конкурентів. Consumer Reports також віддав бренду 4-ту позицію з 32 виробників. Найбільш надійними моделями названі 911 та Cayenne.

BMW

У 2025 році BMW обігнав Mercedes-Benz, Audi та Volkswagen у рейтингах надійності. Особливо добре себе показали 2 Series та 5 Series, які вважаються найнадійнішими за всю історію марки. За даними Consumer Reports, BMW випереджає більшість німецьких конкурентів, а середні витрати на обслуговування становлять близько 40,5 тис. грн на рік — менше, ніж у Audi. Водночас RepairPal наголошує, що серйозні поломки обходяться дорого.

Читайте також: На них далеко не поїдеш: топ автомобілів, які часто ламаються

Mercedes-Benz

Результат дещо скромніший: 243 проблеми на 100 автомобілів. Це гірше, ніж у Porsche та BMW, але краще, ніж у Audi й Volkswagen. Найбільш надійними вважають кросовери GLC та GLA, які неодноразово визнавалися лідерами своїх класів у JD Power. Саме SUV-моделі допомагають бренду залишатися конкурентним.

Mini

Хоча Mini з 2000 року належить BMW і часто не асоціюється з німецьким автопромом, результати вражають: у 2023 році зафіксовано лише 170 проблем на 100 авто — показник, співставний із Toyota та Hyundai. Модель Mini Cooper Hardtop навіть отримала звання найнадійнішого компактного спорткара.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!