Долго служат без проблем: на какие немецкие автомобили следует обратить внимание

Японские авто традиционно считают символом надежности, однако среди немецких брендов есть исключения, которые демонстрируют высокую долговечность. По данным исследований, лучше себя зарекомендовали Porsche, BMW и Mercedes-Benz.

Об этом пишет uamotors.

Porsche

Марка стабильно входит в лидеры. В отчете JD Power о надежности трехлетних автомобилей Porsche занял 3 место среди премиальных брендов с показателем 186 проблем на 100 авто, что значительно лучше средних результатов конкурентов. Consumer Reports также отдал бренду 4-ю позицию из 32 производителей. Наиболее надежными моделями названы 911 и Cayenne.

BMW

В 2025 году BMW обогнал Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen в рейтингах надежности. Особенно хорошо себя показали 2 Series и 5 Series, считающиеся самыми надежными за всю историю марки. По данным Consumer Reports, BMW опережает большинство немецких конкурентов, а средние затраты на обслуживание составляют около 40,5 тыс. грн. в год — меньше, чем у Audi. В то же время RepairPal отмечает, что серьезные поломки обходятся дорого.

Mercedes-Benz

Результат несколько скромнее: 243 проблемы на 100 автомобилей. Это хуже, чем у Porsche и BMW, но лучше, чем у Audi и Volkswagen. Наиболее надежными считают кроссоверы GLC и GLA, которые неоднократно признавались лидерами своих классов в JD Power. Именно SUV-модели помогают бренду оставаться конкурентным.

Mini

Хотя Mini с 2000 года принадлежит BMW и часто не ассоциируется с немецким автопромом, результаты впечатляют: в 2023 году зафиксировано всего 170 проблем на 100 авто — показатель, сопоставимый с Toyota и Hyundai. Модель Mini Cooper Hardtop даже получила звание самого надежного компактного спорткара.

