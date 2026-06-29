Дрони атакували Крим, Херсонщину та Донецьк: у містах фіксують відключення світла (фото, відео)

У ніч проти 29 червня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, Криму та в Донецьку зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням після атаки безпілотників. Зокрема, у Криму повідомлялося про серію вибухів у Севастополі та Керчі.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали "Крымский ветер" та Exilenova+, а також представники окупаційної адміністрації. За словами місцевих жителів, ймовірно, було пошкоджено електропідстанцію поблизу села Некрасівка Бахчисарайського району, після чого в районі зникло світло.

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Після нічної дронової атаки також виникла пожежа в окупованому Мелітополі. Близько опівночі електропостачання зникло й у Донецьку. Вранці представник окупаційної влади Херсонщини Володимир Сальдо підтвердив масштабні відключення.

За його словами, "всі райони Херсонської області повністю або частково залишилися без електропостачання".

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

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