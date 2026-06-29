Дроны атаковали Крым, Херсон и Донецк: в городах фиксируют отключение света (фото, видео)

В ночь на 29 июня на временно оккупированных территориях Херсонской области, Крыма и в Донецке зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением после атаки беспилотников. В частности, в Крыму сообщалось о серии взрывов в Севастополе и Керчи.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы "Крымский ветер" и Exilenova+, а также представители оккупационной администрации. По словам местных жителей, вероятно, была повреждена электроподстанция вблизи села Некрасовка Бахчисарайского района, после чего в районе пропал свет.

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После ночной дроновой атаки также возник пожар в оккупированном Мелитополе. Около полуночи электроснабжение исчезло и в Донецке. Утром представитель оккупационных властей Херсонщины Владимир Сальдо подтвердил масштабные отключения.

По его словам, "все районы Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения".

Напомним, дроны атаковали Москву.

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