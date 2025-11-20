Дрони атакували російську Рязань: зайнялась пожежа на НПЗ (фото, відео)

Російські Telegram-канали повідомляють про чергове ураження безпілотниками нафтопереробного заводу в Рязані. Міноборони РФ заявило, що за ніч нібито збило 65 дронів.

Як пише паблік Astra, місцеві мешканці розповідають про нову атаку на Рязанський НПЗ. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що на одному з підприємств виникла пожежа після нічної роботи систем ППО та радіоелектронної боротьби.

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

За його словами, збитий безпілотник упав у кількох районах Рязані, і протягом дня там проводитимуть роботи з очищення території від уламків.

Міністерство оборони Росії вранці 20 листопада заявило, що за ніч начебто знищило 65 українських дронів над сімома областями РФ та окупованим Кримом. У відомстві стверджують, що 16 безпілотників було збито в Рязанській області. Найбільше ударів, за їхньою версією, припало на Воронезьку область — 18 дронів, ще 14 були спрямовані на Бєлгородську. Також у переліку фігурують Тульська, Брянська, Липецька та Тамбовська області.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

