Електрокар чи звичайне авто: експерти назвали топ переваг та недоліків

Сьогодні електрокари стають дедалі популярнішими. Потенційні покупці все частіше розглядають саме електромобілі, адже за правильного догляду вони дарують справжнє задоволення від водіння.

Якщо ви роздумуєте про покупку електрокара, carbazar.детально розповідає про всі переваги, недоліки та особливості таких авто.

Історія електромобілів

Перший електромобіль з’явився ще в 1832 році завдяки шотландському винахіднику Роберту Андерсону. У середині XX століття електрокари здобули популярність через подорожчання пального, а масове виробництво у 2000-х дозволило значно знизити їхню ціну.

Переваги електромобілів:

Безпека: низький центр ваги зменшує ризик перекидання та покращує керованість.

низький центр ваги зменшує ризик перекидання та покращує керованість. Економічність: зарядка обходиться на 63% дешевше за рік у порівнянні з бензином.

зарядка обходиться на 63% дешевше за рік у порівнянні з бензином. Екологічність: викиди значно менші, ніж у традиційних авто.

викиди значно менші, ніж у традиційних авто. Низький рівень шуму: комфорт у великих містах.

комфорт у великих містах. Динаміка: максимальний крутний момент доступний з перших обертів двигуна.

Недоліки:

Обмежений запас ходу: 100–250 км на одній зарядці.

100–250 км на одній зарядці. Висока ціна: електрокар коштує в 1,5–2 рази дорожче середнього авто.

електрокар коштує в 1,5–2 рази дорожче середнього авто. Чутливість до температури: холод зменшує заряд батареї.

холод зменшує заряд батареї. Проблеми із зарядкою: точки доступні переважно у великих містах, вдома чи на роботі зручно використовувати власну станцію.

точки доступні переважно у великих містах, вдома чи на роботі зручно використовувати власну станцію. Тривалий час зарядки: повна зарядка може займати до 80 годин, швидка зарядка до 80% — близько 30 хвилин.

Найпопулярніші електромобілі 2025 року: Tesla Model Y, Tesla Model 3, BYD Song, Wuling Mini EV, Geely Geome Xingyuan, Hyundai Ioniq 5, Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Equinox EV.

Електромобілі продовжують змінювати уявлення про автомобільну індустрію, поєднуючи екологічність, комфорт і сучасні технології.

