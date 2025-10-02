Цих моделі варто уникати: топ автомобілів, які найчастіше ламаються

Перед тим як купувати новий чи вживаний автомобіль, варто знати, які моделі можуть стати справжнім фінансовим тягарем для власника. Механіки склали перелік машин, які найчастіше потрапляють у ремонтні майстерні.

Volkswagen Jetta

Модель 2019 року вважається однією з найбільш проблемних: 11 відкликань через питання безпеки, а також системні поломки. Наприклад, несправність замка запалювання може зупинити двигун прямо під час руху. Деякі власники кажуть, що машина постійно у сервісі: один з них змушений був відвідувати майстерню 9 разів за 8 місяців.

Land Rover Range Rover Evoque

Стильний, але ненадійний кросовер. Оцінка від Edmunds — лише 6,1/10 для моделі 2020 року і 7,1/10 для 2026-го. За словами механіків, Evoque часто страждає на серйозні проблеми з двигуном — від поломок турбіни до зламаних шатунів. А ще його складно ремонтувати.

Cadillac LYRIQ

Попри привабливий цінник (менше $40 000) і запас ходу 480 км, електрокросовер перетворився на джерело проблем. У нього вже дев’ять відкликань, серед яких — некоректна робота антиблокувальних гальм і навіть відпадання кронштейнів стабілізатора від рами.

BMW X1

Модель 2024 року отримала високі бали за керованість (81/100 від JD Power), але надійність оцінили лише у 63/100. Механіки радять уникати європейських авто, зокрема BMW, через дорогі запчастини та ремонт. До того ж чимало проблем виникає через недбалість попередніх власників.

Mazda CX-90

Популярний серед покупців, проте механіки вважають його "незручним" для ремонту. JD Power поставив моделі 2025 року рейтинг "задовільно", а версія 2024-го вже мала 11 відкликань, включно з ризиком раптового вимикання двигуна. Навіть заміна ГРМ вимагає знімати весь мотор.

Dodge Hornet

Кросовер, створений на базі Alfa Romeo Tonale, має 6 відкликань із 2023 року, серед них небезпечні дефекти — наприклад, ризик поломки педалі гальма під час руху. Рейтинг надійності — 66/100 за JD Power.

Jeep Wrangler

Модель 2018 року отримала низьку оцінку від Edmunds (5,5/10). Авто мало щонайменше дев’ять відкликань, здебільшого пов’язаних із електрикою. Механіки називають Jeep, Chrysler і Dodge одними з найпроблемніших авто через конструктивні рішення, що ускладнюють ремонт.

