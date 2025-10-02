Этих моделей следует избегать: топ автомобилей, которые чаще всего ломаются

Перед тем как покупать новый или б/у автомобиль, стоит знать, какие модели могут стать настоящим финансовым бременем для владельца. Механики составили список машин, которые чаще всего попадают в ремонтные мастерские.

Volkswagen Jetta

Модель 2019 года считается одной из самых проблемных: 11 отзывов по вопросам безопасности, а также системные поломки. К примеру, неисправность замка зажигания может остановить двигатель прямо во время движения. Некоторые владельцы говорят, что машина постоянно в сервисе: один из них вынужден был посещать мастерскую 9 раз в 8 месяцев.

Land Rover Range Rover Evoque

Стильный, но ненадежный кроссовер. Оценка от Edmunds – всего 6,1/10 для модели 2020 года и 7,1/10 для 2026-го. По словам механиков, Evoque часто страдает серьезными проблемами с двигателем — от поломок турбины до сломанных шатунов. А еще его сложно ремонтировать.

Cadillac LYRIQ

Несмотря на привлекательный ценник (менее $40 000) и запас хода 480 км, кроссовер превратился в источник проблем. У него уже девять отзывов, среди которых некорректная работа антиблокировочных тормозов и даже отпадение кронштейнов стабилизатора от рамы.

BMW X1

Модель 2024 получила высокие баллы за управляемость (81/100 от JD Power), но надежность оценили только в 63/100. Механики советуют избегать европейских авто, в частности BMW, из-за дорогих запчастей и ремонта. К тому же немало проблем возникает из-за халатности предыдущих владельцев.

Mazda CX-90

Популярен среди покупателей, однако механики считают его неудобным для ремонта. JD Power поставил модели 2025 года рейтинг "удовлетворительно", а версия 2024-го уже имела 11 отзывов, включая риск внезапного выключения двигателя. Даже замена ГРМ требует снимать весь мотор.

Dodge Hornet

Кроссовер, созданный на базе Alfa Romeo Tonale, имеет 6 отзывов с 2023 года, в том числе опасные дефекты — например, риск поломки педали тормоза во время движения. Рейтинг надежности - 66/100 по JD Power.

Jeep Wrangler

Модель 2018 получила низкую оценку от Edmunds (5,5/10). Автомобиль имел по меньшей мере девять отзывов, в основном связанных с электричеством. Механики называют Jeep, Chrysler и Dodge одними из самых проблемных авто из-за конструктивных решений, усложняющих ремонт.

