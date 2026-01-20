Генератор для будинку: які ціни та що краще обрати

Через регулярні ракетні удари та атаки дронами все більше українців замислюються про часткову або повну енергетичну незалежність від загальної мережі. Найпоширенішими рішеннями для подолання стабілізаційних та аварійних вимкнень світла залишаються генератори та зарядні електростанції.

Водночас вибір такого обладнання потребує зваженого підходу, адже слід враховувати тип житла, необхідну потужність, рівень шуму, безпеку та сумісність із побутовою технікою. Про це пише fakty.

Про ключові нюанси вибору генератора для квартири або приватного будинку розповів експерт з енергетики, професор кафедри суспільного врядування, доктор наук з державного управління та кандидат технічних наук Геннадій Рябцев.

Яку потужність генератора обрати для дому

За словами фахівця, для більшості квартир зазвичай достатньо генератора потужністю від 3 до 8 кВт. Водночас принципово важливо розуміти різницю між номінальною та максимальною потужністю обладнання.

Номінальна потужність показує, скільки електроенергії генератор стабільно видає під час звичайної роботи, коли двигун уже прогрівся. Максимальна ж потужність потрібна для пускових моментів, коли техніка лише вмикається. Саме в цей час споживання електроенергії може різко зростати.

Наприклад, під час запуску холодильника або пральної машини двигун потребує значно більше енергії, ніж у режимі стабільної роботи. Чим потужніший двигун, тим вищою буде різниця між пусковою та номінальною потужністю.

Експерт пояснив, що ситуація, коли сумарна номінальна потужність усіх приладів дорівнює потужності генератора, є проблемною. У такому разі обладнання просто не зможе запустити техніку через перевищення пускових навантажень.

Щоб правильно підібрати генератор, варто перевірити технічні характеристики побутових приладів, знайти їхню номінальну потужність у паспорті або на корпусі, скласти ці показники та помножити отриману суму щонайменше на два. Це дасть запас для коректного запуску всієї техніки.

Однофазний чи трифазний генератор Для більшості побутових потреб достатньо однофазного генератора, який працює з напругою 230 В. Саме така напруга використовується у звичайних квартирах і приватних будинках для живлення стандартної побутової техніки.

Трифазні генератори застосовують у випадках, коли потрібна напруга 380–415 В. Зазвичай це промислові об’єкти, великі будівлі або підприємства. Для типової квартири або невеликого будинку придбання трифазного генератора є недоцільним.

Бензинові генератори: плюси і мінуси

Бензинові генератори залишаються популярним вибором для дому завдяки кільком перевагам. Вони коштують дешевше, працюють відносно тихо та легко запускаються навіть у морозну погоду.

Водночас такі генератори мають і недоліки. Вони не розраховані на тривалу безперервну роботу, а вартість виробленої електроенергії є доволі високою через ціну бензину.

Дизельні генератори: сильні та слабкі сторони

Альтернативою бензиновим моделям є дизельні генератори. Вони краще переносять великі навантаження, можуть працювати довгий час без перерви та є економічнішими у витратах пального.

Однак дизельні генератори зазвичай гучніші, займають більше місця і коштують дорожче. Існують як мобільні моделі з повітряним охолодженням, так і стаціонарні — з рідинним.

Сучасна електроніка часто потребує стабільного струму з чистою синусоїдою. Йдеться про газові котли з електронними платами, комп’ютери, телевізори, медичне обладнання та циркуляційні насоси. Звичайний генератор може видавати струм із нестабільною формою сигналу, що здатне пошкодити таку техніку.

У таких випадках необхідно використовувати інверторний генератор або додатковий інвертор, який вирівнює напругу. Експерт радить уважно читати інструкції до обладнання або звертатися по консультацію до спеціалістів.

Для приладів із нагрівальними елементами — обігрівачів, ламп розжарювання, електроінструментів — якість синусоїди не є критичною, тому звичайний бензиновий генератор для них підходить.

Безпека використання Бензинові та дизельні генератори категорично заборонено встановлювати в житлових приміщеннях, на балконах чи лоджіях. Вони повинні працювати виключно на відкритому повітрі через шум і небезпечні вихлопні гази. В Україні неодноразово фіксувалися випадки смертельного отруєння чадним газом через роботу генераторів у закритих просторах.

Для квартир у багатоповерхівках експерт радить обирати сертифіковані зарядні електростанції. Саморобні рішення з автомобільних акумуляторів та інверторів можуть становити серйозну загрозу — від пошкодження техніки до вибухів.

Вартість генераторів

Найпростіші бензинові генератори можна придбати приблизно за 8 тисяч гривень, а середня ціна на такі моделі коливається в межах 14–20 тисяч гривень. Безшумні інверторні бензинові генератори коштують значно дорожче — від 30 до 100 тисяч гривень, а окремі моделі можуть перевищувати 200 тисяч.

Дизельні генератори стартують у ціні від 22 тисяч гривень. Найпопулярніші моделі на українському ринку коштують від 40 до 200 тисяч гривень. Потужні стаціонарні установки, наприклад на 55 кВт, можуть обійтися приблизно у 400 тисяч гривень.

Запуск і встановлення генератора

Генератори можуть запускатися вручну, за допомогою електростартера або системи автоматичного запуску. Більшість сучасних моделей прості в експлуатації та не потребують складних дій для ввімкнення.

