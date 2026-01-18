Ідеальні для невеликих приміщень: топ порід собак для квартири

Життя в квартирі не заважає завести собаку. Звичайно, для великого пса на кшталт хаски чи вівчарки дійсно потрібен простір, але є чимало невеликих і середніх порід, які чудово почуваються в обмеженому приміщенні. Вони не вимагають великого двору, мало линяють, рідко гавкають і легко адаптуються до міського ритму.

За даними Американського клубу кінологів (AKC), найкращі "квартирні" породи відрізняються компактним розміром, спокійним характером, низьким рівнем линяння та ввічливістю до сусідів. Ось 21 порода, які ідеально підходять для міського життя — від крихітних компаньйонів до великих, але спокійних красунів. Про це пише mops.ua.

Бішон-фрізе

Милий клубочок вагою 5–8 кг і зростом 22–30 см. Життєрадісний, доброзичливий, чудово ладнає з дітьми. Енергійність середня — достатньо короткої прогулянки, щоб собака була щасливою. Гіпоалергенна шерсть, низьке линяння, легка дресирування. Ідеальний компаньйон для квартири.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

"Король кімнатних собак" — ніжний, ласкавий, дуже прив’язаний до господарів. Середнього розміру, спокійний, добре почувається в невеликому просторі. Підходить для зайнятих людей — достатньо прогулянок і уваги вдома. Легко дресирується, середнє линяння.

Мальтійська болонка (мальтезе)

Крихітна (до 4 кг, 20–30 см), грайлива, ласкава і дуже товариська. Низька енергійність, гіпоалергенна шерсть, мало линяє. Любить бути в центрі уваги і погано переносить самотність. Голос майже не подає.

Мініатюрний пудель

Розумний, товариський, грайливий. Висока енергійність, але легко задовольняється іграми вдома. Гіпоалергенна шерсть, низьке линяння. Потребує розумової стимуляції, але ідеально підходить для квартири.

Аффенпінчер

Енергійний, цікавий, грайливий. Потребує більше розумових навантажень, ніж фізичних. Низьке линяння, мало гавкає. Добре адаптується до квартири, але може бути підозрілим до незнайомців.

Пекінес

Незалежний, впертий, але дуже милий. Низька енергійність, мало вправ. Потребує щоденного догляду за розкішною шерстю. Голос подає рідко.

Гаванська болонка

Грайлива, ласкава, швидко навчається. Низьке линяння, мало гавкає. Гіпоалергенна, любить людей і інших собак. Погано переносить самотність.

Мопс

Спокійний, ласкавий, ідеальний "диванний" компаньйон. Середнє линяння, мало гавкає. Потребує уваги господарів, швидко втомлюється на прогулянках.

Ши-тцу

"Маленький лев" — лагідний, грайливий. Низька енергійність, середнє линяння. Голос може бути середнім. Потребує щоденного догляду за шерстю.

Бассет-хаунд

Більший за багатьох у списку (18–35 кг), але спокійний і малорухливий. Низька енергійність, середнє линяння. Голос дуже гучний — варто враховувати сусідів.

Бостон-тер’єр

Енергійний, грайливий, мало линяє. Середня енергійність, низький рівень лаю. Легко адаптується до квартири, ідеальний для активних господарів.

Чихуахуа

Найменша порода (до 3 кг). Ласкава, прив’язана до господаря. Середнє линяння, середній лай. Погано переносить самотність, ідеальна для однієї людини.

Йоркширський тер’єр

Сміливий, активний, мало линяє. Середня енергійність, високий рівень лаю. Потребує щоденних прогулянок і уваги.

Бульдог

Спокійний, ласкавий, низька енергійність. Мало гавкає, середнє линяння. Швидко втомлюється, ідеальний для тихих квартир.

Французький бульдог

Тихий, вихований, низька енергійність. Мало гавкає, мало линяє. Потребує розумової стимуляції.

Сіба-іну

Енергійний, незалежний. Високе линяння, середній лай. Потребує багато вправ і уваги.

Левретка (малий італійський хорт)

Ласкавий, грайливий, мало линяє. Середня енергійність, низький лай. Чутливий до шуму і хаосу.

Котон-де-тулеар

Грайливий, лагідний, гіпоалергенний. Низьке линяння, низький лай. Погано переносить самотність.

Уіппет

Енергійний, але швидко втомлюється. Низьке линяння, низький лай. Потребує прогулянок і вправ.

Американський ескімоський собака

Вихований, середня енергійність. Середнє линяння, середній лай. Потребує вправ і стимуляції.

Грейхаунд

Найшвидший собака світу, але вдома — спокійний ледащо. Низьке линяння, низький лай. Достатньо коротких прогулянок.

На закінчення: квартира — не перешкода для щасливого собаки. Головне — обрати породу з урахуванням вашого способу життя, рівня активності та готовності до догляду. З правильним підходом будь-яка з цих порід стане чудовим компаньйоном на довгі роки.

