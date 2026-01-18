Идеальные для небольших помещений: топ пород собак для квартиры

Жизнь в квартире не мешает завести собаку. Конечно, для большого пса типа хаски или овчарки действительно нужно пространство, но есть немало небольших и средних пород, которые прекрасно чувствуют себя в ограниченном помещении. Они не требуют большого двора, мало линяют, редко лают и легко адаптируются к городскому ритму.

По данным Американского клуба кинологов (AKC), лучшие "квартирные" породы отличаются компактным размером, спокойным характером, низким уровнем линьки и вежливостью соседей. Вот 21 порода, идеально подходящая для городской жизни — от крохотных компаньонов до больших, но спокойных красавиц. Об этом пишет mops.ua.

Бишон-фризе

Милый клубочек весом 5–8 кг и ростом 22–30 см. Жизнерадостный, дружелюбный, прекрасно ладит с детьми. Энергичность средняя – достаточно короткой прогулки, чтобы собака была счастлива. Гипоаллергенная шерсть, низкая линька, легкая дрессировка. Идеальный компаньон для квартиры.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

"Король комнатных собак" – нежный, ласковый, очень привязанный к хозяевам. Среднего размера, спокоен, хорошо чувствует себя в небольшом пространстве. Подходит для занятых людей – достаточно прогулок и внимания дома. Легко дрессируется, средняя линька.

Мальтийская болонка (мальтезе)

Крошечная (до 4 кг, 20–30 см), игривая, ласковая и очень общительная. Низкая энергичность, гипоаллергенная шерсть мало линяет. Любит быть в центре внимания и плохо переносит одиночество. Голос почти не подает.

Миниатюрный пудель

Умный, общительный, игривый. Высокая энергичность, но легко удовлетворяется играми дома. Гипоаллергенная шерсть, низкая линька. Нуждается в умственной стимуляции, но идеально подходит для квартиры.

Аффенпинчер

Энергичный, интересный, игривый. Требует больше умственных нагрузок, чем физических. Низкая линька, мало лает. Хорошо адаптируется к квартире, но может быть подозрительным к незнакомцам.

Пекинес

Независимый, упрямый, но очень милый. Низкая энергичность, мало упражнений. Нуждается в ежедневном уходе за роскошной шерстью. Голос подает редко.

Гаванская болонка

Игривая, ласковая, быстро учится. Низкая линька, мало лает. Гипоаллергенна, любит людей и других собак. Плохо переносит одиночество.

Мопс

Спокойный, ласковый, идеальный "диванный" компаньон. Средняя линька, мало лает. Нуждается в хозяевах, быстро устает на прогулках.

Ши-тцу

"Маленький лев" — кроткий, игривый. Низкая энергичность, средняя линька. Голос может быть средним. Нуждается в ежедневном уходе за шерстью.

Бассет-хаунд

Больше многих в списке (18–35 кг), но спокоен и малоподвижн. Низкая энергичность, средняя линька. Голос очень громкий – стоит учитывать соседей.

Бостон-терьер

Энергичный, игривый, мало линяет. Средняя энергичность, низкий уровень брани. Легко адаптируется к квартире, идеален для активных хозяев.

Чихуахуа

Самая маленькая порода (до 3 кг). Ласковая, привязанная к хозяину. Средняя линька, средний ругатель. Плохо переносит одиночество, идеальное для одного человека.

Йоркширский терьер

Смелый, активный, мало линяет. Средняя энергичность, высокий уровень брани. Нуждается в ежедневных прогулках и внимании.

Бульдог

Спокойный, ласковый, низкая энергичность. Мало лает, средняя линька. Быстро устает, идеален для тихих квартир.

Французский бульдог

Тихая, воспитанная, низкая энергичность. Мало лает, мало линяет. Нуждается в умственной стимуляции.

Сиба-ину

Энергичный, независимый. Высокая линька, средний ругатель. Нуждается в много упражнений и внимания.

Левретка (малая итальянская борзая)

Ласковый, игривый, мало линяет. Средняя энергичность, низкий брань. Чувствительный к шуму и хаосу.

Котон-де-тулеар

Игривый, кроткий, гипоаллергенный. Низкая линька, низкий брань. Плохо переносит одиночество.

Уиппет

Энергичен, но быстро устает. Низкая линька, низкий брань. Нуждается в прогулках и упражнениях.

Американская эскимосская собака

Воспитанный, средняя энергичность. Средняя линька, средний ругатель. Нуждается в упражнениях и стимуляции.

Грейхаунд

Самая быстрая собака мира, но дома — спокойная лентяйка. Низкая линька, низкий брань. Достаточно коротких прогулок.

В заключение: квартира — не помеха для счастливой собаки. Главное – выбрать породу с учетом вашего образа жизни, уровня активности и готовности к уходу. С правильным подходом любая из этих пород станет отличным компаньоном на долгие годы.

