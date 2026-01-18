Як інтерну оформити відстрочку та що для цього потрібно 

Студенти, які навчаються в інтернатурі, мають законне право на відстрочку від мобілізації на весь період навчання. При цьому їм не потрібно їхати до ТЦК за місцем військового обліку чи реєстрації — навіть якщо цей центр знаходиться за сотні кілометрів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій. Згідно з чинним законодавством України, відстрочка від призову під час мобілізації надається всім студентам, які навчаються за денною або дуальною формами в закладах вищої освіти, у тому числі в інтернатурі. Це правило діє протягом усього періоду навчання, незалежно від віку та місця реєстрації.

Як подати документи на відстрочку

Юрист підкреслив: інтернам не потрібно їхати до ТЦК за місцем військового обліку. Подати заяву та документи можна значно простіше та зручніше.

"Ви можете подати документи на відстрочку в будь-якому найближчому ЦНАП", — пояснив Владислав Дерій.

Тобто достатньо звернутися до Центру надання адміністративних послуг у місті, де ви зараз навчаєтесь, живете чи тимчасово перебуваєте — незалежно від того, де зареєстрований ваш військовий облік. Це може бути будь-який населений пункт України.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Що потрібно зробити

Зверніться до найближчого ЦНАП. Подайте заяву на оформлення відстрочки від мобілізації за підставою навчання в інтернатурі. Додайте необхідні документи: довідку з вищого навчального закладу про зарахування/навчання в інтернатурі;

паспорт та РНОКПП;

військовий квиток або приписне свідоцтво (якщо є).

Після цього ЦНАП передає документи до ТЦК, і відстрочку оформлюють без вашої особистої присутності в ТЦК.

Це значно спрощує процедуру для інтернів, які навчаються далеко від місця реєстрації або проходять практику в іншому регіоні. Право на відстрочку діє автоматично на весь період навчання — головне вчасно подати документи.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!