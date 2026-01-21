Як змінити одну відстрочку на іншу та які документи подавати: пояснення юриста

Якщо військовозобов’язаний має чинну відстрочку від мобілізації за однією підставою та планує оформити її за іншою, подавати документи на нову відстрочку слід заздалегідь — за кілька днів до завершення попередньої. У такому разі ризик мобілізації до моменту надання нової відстрочки фактично відсутній.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Владислав Дерій. Відстрочка від мобілізації може надаватися з різних підстав. Зокрема, право на неї мають студенти українських закладів вищої освіти на період навчання, а також педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

До юристів звернувся чоловік, який має відстрочку як студент до 31 січня 2026 року. Водночас він працює вчителем у школі та, відповідно, також підпадає під іншу підставу для отримання відстрочки. Громадянин поцікавився, коли саме йому потрібно подати документи, щоб безперервно зберегти право на відстрочку.

За словами Владислава Дерія, оптимальним варіантом є звернення до ЦНАПу 30 січня 2026 року. Саме тоді слід подати довідку з навчального закладу, яка підтверджує займану посаду за основним місцем роботи та розмір ставки під час оплати праці. Також, за можливості, варто додати витяг з наказу про призначення на посаду вчителя.

Юрист пояснив і подальший порядок дій. Після подання документів адміністратор ЦНАПу зобов’язаний видати заявнику опис прийнятих документів.

Владислав Дерій наголосив, що на період розгляду заяви про надання відстрочки, який може тривати до 15 днів, а також після її оформлення, щодо громадянина не мають права здійснювати мобілізаційні заходи.

Після ухвалення рішення інформація про надану відстрочку автоматично відобразиться в застосунку "Резерв+", підсумував правник.

