Как изменить одну отсрочку на другую и какие документы подавать: объяснение юриста

Если военнообязанный имеет отсрочку от мобилизации по одному основанию и планирует оформить ее по другому, подавать документы на новую отсрочку следует заранее — за несколько дней до завершения предыдущей. В таком случае риск мобилизации к моменту предоставления новой отсрочки практически отсутствует.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Владислав Дерий. Отсрочка от мобилизации может предоставляться по разным основаниям. В частности, право на нее имеют студенты украинских заведений высшего образования на период обучения, а также педагогические работники заведений общего среднего образования.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

К юристам обратился мужчина, имеющий отсрочку в качестве студента до 31 января 2026 года. В то же время, он работает учителем в школе и, соответственно, также подпадает под другое основание для получения отсрочки. Гражданин поинтересовался, когда именно ему нужно предоставить документы, чтобы непрерывно сохранить право на отсрочку.

По словам Владислава Дерия, оптимальным вариантом является обращение в ЦНАП 30 января 2026 года. В это время следует подать справку из учебного заведения, подтверждающую занимаемую должность по основному месту работы и размер ставки при оплате труда. Также, по возможности, следует добавить выписку из приказа о назначении на должность учителя.

Юрист объяснил и дальнейший порядок действий. После представления документов администратор ЦНАПа обязан выдать заявителю описание принятых документов.

Владислав Дерий подчеркнул, что на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки, который может длиться до 15 дней, а также после ее оформления, гражданина не имеют права осуществлять мобилизационные мероприятия.

После принятия решения информация о предоставленной отсрочке автоматически отобразится в приложении "Резерв+", подытожил юрист.

Напомним, мы уже писали, на какие образовательные льготы имеют право военные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!